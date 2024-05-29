Дроны, ядохимикаты, сжигание – что делают с коноплей в Шуской долине

Новую карту произрастания дикорастущей конопли составили в Жамбылской области по итогам принятого в регионе комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесоми, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наличие печально известной Шуской долины, в которой на тысячах гектаров произрастает дикорастущая конопля, являющаяся основой для изготовления наркотических средств, делает регион центром профилактики и борьбы с наркобизнесом. Большая зона распространения дикорастущей конопли находится в пяти районах Жамбылской области. Это Мойынкумский, Шуский, Меркенский, Рыскуловский и Байзакский районы.

Ежегодно на территории области ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022». Сотрудники правоохранительных органов выявляют и пресекают заготовку и вывоз наркотиков, борются с масштабными плантациями дикорастущей конопли в Шуской долине. В результате сегодня наблюдается значительное сокращение территорий произрастания конопли.

Фото: ДП Жамбылской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в регионе составлена новая карта произрастания дикорастущей конопли в Шуской долине.

- При борьбе с очагами произрастания наркосодержащих растений полицейские ранее использовали данные за 1989 год, - пояснили в ведомстве. - Засоренность дикорастущей коноплей по тогдашним расчетам составляла свыше 138 тысяч гектаров. В 2023 году впервые за более чем 30 лет по инициативе начальника департамента полиции Арманбека Баймурзина проведены исследовательские работы по составлению карты фактического произрастания дикорастущей конопли в Шуской долине. По итогам проекта выявлено сокращение полей дикорастущей конопли со 138 тысяч га до 62 тысяч га. Полученные сведения подтверждены результатами аэрографической съемки АО «Қазақстан Ғарыш Сапары». Согласно новой карте, территория произрастания сместилась с Меркенского района (- 65 тыс. гектаров) в Рыскуловский район (+ 9,5 тыс. гектаров).

В ведомстве отметили, что полиция применяет новые подходы в борьбе с наркобизнесом с учетом новых данных, что позволит существенно стабилизировать наркоситуацию в стране. Карта, показывающая реальную картину «адресов» зарослей конопли, позволит полиции вести системный контроль за фактическими площадями произрастания дикорастущей конопли, усилить работу по выявлению лиц, занимающихся как изготовлением, так и употреблением запрещенных веществ.

Фото: ДП Жамбылской области

Эти сведения также крайне необходимы для эффективной организации и планирования работы по уничтожению дикорастущей конопли до ее вегетативного созревания.

- Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Наши сотрудники проводят непрерывную системную работу по выявлению и ликвидацию каналов поставки наркотиков, пресечению деятельности организованных преступных групп. Проводится скашивание и сжигание конопли, тем самым уничтожаются очаги произрастания каннабиса. Теперь с обновленными данными эта работа будет вдвойне эффективней. Полицейские будут тщательнее исследовать каждый участок, чтобы обнаружить заготовителей конопли, - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» ежегодно полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон. Борьба идет не только с наркопреступностью, но и с дикорастущей травой. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, представители местной исполнительной власти уничтожают наркотические растения путем вспахивания участков, выкашивания, сжигания, применения ядохимикатов. В поиске территорий произрастания конопли применяются беспилотные летательные аппараты.

Так, в минувшем году только в одном Байзакском районе с помощью выкашивания и сжигания уничтожено более 20 тонн дикорастущей конопли на площади в 18,7 га.

Как сообщалось, в жамбылском регионе запущен поддержанный Генеральной прокуратурой РК инициативный проект «Противодействие наркопреступности».