Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выездное межведомственное совещание по обсуждению проблем противодействия наркопреступности в регионе провели в Жамбылской области при координации областной прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что жамбылский регион в силу своего географического расположения находится в центре профилактики и борьбы с наркобизнесом. Через регион идут транзитные потоки наркотических веществ из сопредельных стран, а на территории Жамбылской области расположена печально известная Шуская долина, где в природных условиях на 138 тыс. гектарах земли произрастает дикорастущая конопля, являющаяся сырьем для изготовления ряда наркотических средств.

По информации первого заместителя руководителя прокуратуры Жамбылской области Каната Мамаева, в регионе запускается поддержанный Генеральной прокуратурой РК инициативный проект «Противодействие наркопреступности».

В рамках исполнения комплексного плана «Борьба с наркоманией и наркобизнесом в Жамбылской области на 2023-2025 годы» в Шуском районе состоялось выездное межведомственное совещание, участниками которого стали представители областной прокуратуры, ряд должностных лиц уполномоченных органов, ученые и специалисты в области растениеводства, фармацевтики и промышленного производства.

В ходе совещания обсуждены проблемы по способам и методам сокращения объемов произрастания дикорастущей конопли, возможности использования конопли в медицинских и производственных целях, а также пробелы законодательства, которые не позволяют осуществлять культивацию, сбор, перевозку и переработку дикорастущей конопли для её использования в научных, медицинских и производственных и целях.

Так, по словам представителя компании «КФК Далафарм», казахстанское производство лекарств на основе каннабиноидов позволило бы в три раза удешевить их стоимость в сравнении с европейскими аналогами. Представитель «Zhana Zhol Holding Limited» озвучил потенциал данного вида растения для использования в научных и производственных целях - из конопли можно производить текстиль, бумагу, масло, корма, горючие материалы и прочие полезные товары народного потребления.

Прозвучали в ходе заседания и данные по результатам научных исследований для использования в работе и рассмотрения возможности изменения законодательства, а также выделения бюджетных средств на различные проекты.

Участники совещания побывали в песковой зоне Шуской долины, увидели среду произрастания дикорастущей конопли, выслушали мнения ученых и специалистов.

По итогам совещания даны поручения уполномоченным органам по организации работы в данном направлении с учетом мнения специалистов. Правоохранительному блоку поручено продолжить работу по борьбе с наркопреступностью, в том числе путем сокращения количества вовлекаемой в незаконный оборот дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.





По словам руководителя проекта «Противодействие наркопреступности» первого заместителя руководителя прокуратуры Жамбылской области Каната Мамаева, целью этого проекта является профилактика наркопреступлений в регионе. Это повышение эффективности работы, в том числе путем уничтожения дикорастущей конопли (скашивание, сжигание, химическое вмешательство). Это заслон перемещению наркотиков через Государственную границу, выявление и разобщение трансграничных ОПГ. Помимо этого, проект предусматривает внедрение передовых технологий по переработке дикорастущей конопли в промышленных целях и снижение количества наркозависимых лиц.

Как сообщалось ранее, на территории Жамбылской области ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.