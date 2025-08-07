РУ
    18:43, 06 Август 2025 | GMT +5

    Свыше двух тысяч студентов отчислено в Кыргызстане

    В Кыргызстане из Баткенского государственного университета и его филиалов из-за нарушений отчислены 2170 студентов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: ГКНБ КР

    По информации ГКНБ КР, в учебном заведении установлены факты нарушения правил посещаемости и игнорирования требований высших и специализированных учебных заведений.

    В результате проверки из вуза и его соответствующих структур отчислены 2170 студентов. В частности, Главное учреждение Баткенского государственного университета — 570, Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт имени М. М. Тайирова — 801, Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права — 380, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт имени А. А. Машрабова — 171, Многопрофильный колледж при БатГУ — 234, Колледж педагогики и коммуникаций при БатГУ — 14.

    Спецслужба продолжает работу по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.

    Ранее мы писали, что в КР усилили персональную ответственность ректоров вузов за иностранных студентов.

    Теги:
    Вузы Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
