Свыше двух тысяч студентов отчислено в Кыргызстане

По информации ГКНБ КР, в учебном заведении установлены факты нарушения правил посещаемости и игнорирования требований высших и специализированных учебных заведений.

В результате проверки из вуза и его соответствующих структур отчислены 2170 студентов. В частности, Главное учреждение Баткенского государственного университета — 570, Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт имени М. М. Тайирова — 801, Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права — 380, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт имени А. А. Машрабова — 171, Многопрофильный колледж при БатГУ — 234, Колледж педагогики и коммуникаций при БатГУ — 14.

Спецслужба продолжает работу по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.

