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    18:15, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 9,4 тысячи национальных стандартов переведены в машиночитаемый формат

    Свыше 9,4 тысяч национальных стандартов переведены в машиночитаемый формат. Об этом на брифинге СЦК сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    стандарт
    Фото: freepik.com

    — В прошлом году мы запустили модуль электронного учёта средств измерений — модуль стандартизации. Переведено уже более 9,4 тысячи национальных стандартов в машиночитаемый формат. Это открывает новые возможности для автоматической проверки соответствия и интеграции с другими цифровыми решениями. Система технического регулирования оснащена поисковым механизмом, который значительно упрощает доступ к информации и ускоряет рабочие процессы, — сообщил Асет Нусупов.

    Также, по его данным, с июня этого года через систему ИС ТР стало возможным оформлять сертификаты и декларации ЕАЭС и проводить добровольную сертификацию, например, на продукцию «халал» или органическую продукцию.

    — Кроме того, система интегрирована с информационным ресурсом ЕАЭС, что способствует более эффективному обмену данными между странами, устранению барьеров в экспортно-импортных операциях и ускорению процедур, — добавил А. Нусупов.

    Ранее сообщалось, что более 150 тысяч пользователей зарегистрированы в информационной системе технического регулирования.

    Теги:
    Минторговли и интеграции Экономика Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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