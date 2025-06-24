Свыше 9,4 тысячи национальных стандартов переведены в машиночитаемый формат

— В прошлом году мы запустили модуль электронного учёта средств измерений — модуль стандартизации. Переведено уже более 9,4 тысячи национальных стандартов в машиночитаемый формат. Это открывает новые возможности для автоматической проверки соответствия и интеграции с другими цифровыми решениями. Система технического регулирования оснащена поисковым механизмом, который значительно упрощает доступ к информации и ускоряет рабочие процессы, — сообщил Асет Нусупов.

Также, по его данным, с июня этого года через систему ИС ТР стало возможным оформлять сертификаты и декларации ЕАЭС и проводить добровольную сертификацию, например, на продукцию «халал» или органическую продукцию.

— Кроме того, система интегрирована с информационным ресурсом ЕАЭС, что способствует более эффективному обмену данными между странами, устранению барьеров в экспортно-импортных операциях и ускорению процедур, — добавил А. Нусупов.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч пользователей зарегистрированы в информационной системе технического регулирования.