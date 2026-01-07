Свыше 900 заболевших ветряной оспой выявили в Кызылординской области за год

Всего был выявлен 901 случай ветряной оспы. При этом по сравнению с 2024 годом количество случаев снизилось на 146.

Специалисты отмечают, что острое вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и сопровождающееся лихорадкой, умеренно выраженной интоксикацией и сыпью, чаще всего поражает детей.

— У больного сначала резко повышается температура тела до 39–40 градусов, появляется головная боль. Самый характерный признак ветряной оспы — сыпь и зуд. Высыпания появляются не только на коже и слизистых оболочках, но и на коже головы. После появления сыпи выздоровление начинается примерно через 10 дней. Если температура тела превышает 39 градусов, ребенок чувствует себя плохо или наблюдаются какие-либо изменения, необходимо обратиться к врачу. У детей заболевание протекает легче, чем у взрослых. У взрослых возможны осложнения. После выздоровления формируется иммунитет, повторное заражение встречается редко, — сообщила руководитель департамента Гульмира Сыздыкова.

Врачи рекомендуют в целях профилактики ограничить контакт с заболевшими, соблюдать правила личной гигиены и придерживаться здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области почти в 2 раза чаще стали болеть ветрянкой.