Свыше 800 млн тенге акцизного налога взыскано в бюджет в Жамбылской области

Прокуратурой Жамбылского района в ходе проверки соблюдения налогового законодательства выявлены нарушения в деятельности органов государственных доходов при администрировании акцизного налога, передает Kazinform.

Установлено, что газоперерабатывающее предприятие района, представляя налоговые декларации с нулевыми показателями, фактически имело обязательства по уплате акцизного налога. Несмотря на наличие задолженности, уполномоченным органом меры по ее взысканию своевременно не принимались.

Проверкой установлено, что с октября 2025 года предприятием не уплачен акцизный налог на общую сумму 882 043 240 тенге. По акту прокурорского надзора, внесенному в адрес Управления государственных доходов, обеспечено полное поступление указанной суммы в государственный бюджет.

В целом, по итогам пяти месяцев текущего года прокуратурой Жамбылского района обеспечено взыскание в доход государства свыше 1 млрд тенге.

Ранее сообщалось о том, что необоснованные расходы бюджета на сумму 386 млн тенге выявила прокуратура города Степногорска при проверке госзакупок.