KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Почти 400 млн необоснованных расходов: замакима наказали в Акмолинской области

    Необоснованные расходы бюджета на сумму 386 млн тенге выявила прокуратура города Степногорска при проверке госзакупок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    госзакупки
    Фото: Министерство финансов РК

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, акиматом города Степногорска при формировании и планировании работ по зимнему и летнему содержанию города допущены нарушения бюджетного законодательства.

    — В частности — нарушения связаны с необоснованным завышением сметной стоимости, включением излишних и экономически не обоснованных объемов работ, а также установлением требований, не соответствующих законодательству и ограничивающих конкурентную среду. Мерами надзора девять государственных закупок на сумму 1,1 миллиарда тенге отменены. Сметная стоимость снижена, необоснованные расходы из бюджета в размере 386 миллионов тенге исключены, что позволило сэкономить госсредства, — пояснили в ведомстве. 

    За допущенные нарушения законности заместитель акима города и руководитель отдела госактивов привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Напомним, ранее сообщалось, что финансовые нарушения на 43,3 млрд тенге выявил аудит в госучреждениях Шымкента.

    Госзакупки Регионы Казахстана Прокуратура Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор