Почти 400 млн необоснованных расходов: замакима наказали в Акмолинской области

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, акиматом города Степногорска при формировании и планировании работ по зимнему и летнему содержанию города допущены нарушения бюджетного законодательства.

— В частности — нарушения связаны с необоснованным завышением сметной стоимости, включением излишних и экономически не обоснованных объемов работ, а также установлением требований, не соответствующих законодательству и ограничивающих конкурентную среду. Мерами надзора девять государственных закупок на сумму 1,1 миллиарда тенге отменены. Сметная стоимость снижена, необоснованные расходы из бюджета в размере 386 миллионов тенге исключены, что позволило сэкономить госсредства, — пояснили в ведомстве.

За допущенные нарушения законности заместитель акима города и руководитель отдела госактивов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что финансовые нарушения на 43,3 млрд тенге выявил аудит в госучреждениях Шымкента.