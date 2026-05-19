Финансовые нарушения на 43,3 млрд тенге выявил аудит в госучреждениях Шымкента

В настоящее время в рамках пилотного проекта проведена аудиторская проверка в управлениях образования, здравоохранения, спорта и культуры, выявлен ряд финансовых нарушений.

Как сообщил заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Бакберген Куралбаев, в первом квартале текущего года департамент провел 19 аудиторских мероприятий, из них 3 — плановых, 16 — внеплановых. По результатам проверки выявлены нарушения законности на общую сумму 43,3 млрд тенге.

— Из них 14,3 млрд тенге касаются финансовых нарушений. В частности, объём финансовых нарушений составил 14,3 млрд тенге. Из них подлежит возврату в бюджет 203,7 млн тенге. По строительным работам на восстановление невыполненных обязательств приходится 13,4 млрд тенге, еще 674,4 млн — на восстановление путем бухгалтерского учета. Нарушения процедурного характера составили 29 млрд тенге. Из них нарушения законодательства в сфере государственных закупок — 28,9 млрд тенге, — сказал спикер.

Финансовые нарушения выявлены в 14 из 19 проведенных аудиторских мероприятий. При этом доля фактов необоснованного использования бюджетных средств составила 74%.

По итогам проверки семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, два гражданина получили административное наказание, они уплатили штраф на общую сумму 432 тыс. тенге. Кроме того, по 1,2 млрд тенге три аудиторских материала направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

По итогам года в результате проведенного анализа платежей с наиболее высоким риском были охвачены управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, цифровизации. Подтвердились риски по 64 из 106 платежей в указанных учреждениях.

Как сообщил Б. Куралбаев, пилотный проект «Онлайн бюджетный мониторинг» реализуется в четырех направлениях. В рамках проекта в управления здравоохранения, спорта и культуры направлены 45 уведомлений о 918 рискованных платежах на общую сумму 293,3 млн тенге. Из них подтверждено необоснованное перечисление 11,9 млн тенге или 4% при выплате заработной платы сотрудникам.

С начала года департамент провел камеральный контроль 8503 процедур государственных закупок. В результате в сфере госзакупок были выявлены нарушения требований законодательства на сумму 25 миллионов тенге.

