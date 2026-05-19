KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Финансовые нарушения на 43,3 млрд тенге выявил аудит в госучреждениях Шымкента

    В Шымкенте началось проведение онлайн бюджетного мониторинга финансовых доходов и расходов государственных учреждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Финансовые нарушения на 43,3 млрд тенге выявил аудит в госучреждениях Шымкента
    Фото: pixabay.com

    В настоящее время в рамках пилотного проекта проведена аудиторская проверка в управлениях образования, здравоохранения, спорта и культуры, выявлен ряд финансовых нарушений.

    Как сообщил заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Бакберген Куралбаев, в первом квартале текущего года департамент провел 19 аудиторских мероприятий, из них 3 — плановых, 16 — внеплановых. По результатам проверки выявлены нарушения законности на общую сумму 43,3 млрд тенге.

    — Из них 14,3 млрд тенге касаются финансовых нарушений. В частности, объём финансовых нарушений составил 14,3 млрд тенге. Из них подлежит возврату в бюджет 203,7 млн тенге. По строительным работам на восстановление невыполненных обязательств приходится 13,4 млрд тенге, еще 674,4 млн — на восстановление путем бухгалтерского учета. Нарушения процедурного характера составили 29 млрд тенге. Из них нарушения законодательства в сфере государственных закупок — 28,9 млрд тенге, — сказал спикер.

    Финансовые нарушения выявлены в 14 из 19 проведенных аудиторских мероприятий. При этом доля фактов необоснованного использования бюджетных средств составила 74%.

    По итогам проверки семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, два гражданина получили административное наказание, они уплатили штраф на общую сумму 432 тыс. тенге. Кроме того, по 1,2 млрд тенге три аудиторских материала направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

    По итогам года в результате проведенного анализа платежей с наиболее высоким риском были охвачены управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, цифровизации. Подтвердились риски по 64 из 106 платежей в указанных учреждениях.

    Как сообщил Б. Куралбаев, пилотный проект «Онлайн бюджетный мониторинг» реализуется в четырех направлениях. В рамках проекта в управления здравоохранения, спорта и культуры направлены 45 уведомлений о 918 рискованных платежах на общую сумму 293,3 млн тенге. Из них подтверждено необоснованное перечисление 11,9 млн тенге или 4% при выплате заработной платы сотрудникам.

    С начала года департамент провел камеральный контроль 8503 процедур государственных закупок. В результате в сфере госзакупок были выявлены нарушения требований законодательства на сумму 25 миллионов тенге.

    Ранее сообщалось, что акимат Шымкента дал разъяснение по поводу средств, израсходованных на ролики, посвященные Наурыз мейрамы.

    Аудит Бюджет Госаудит Госзакупки Государственные закупки Другие государственные органы Нарушения Шымкент
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор