Свыше 800 человек состоят на наркологическом учете в Астане

По словам врача-психиатра и нарколога Городского центра психического здоровья Токтара Толеуханулы, среди людей с наркотической зависимостью в Астане все чаще встречаются молодые люди, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня на наркологическом учете в столице состоят 823 человека. В целом число граждан с наркотической зависимостью из года в год сокращается, что является положительной тенденцией. Однако среди зависимых большую долю составляют подростки и молодые люди.

— Раньше на лечение от алкогольной зависимости чаще приходили люди старше 50–60 лет, а от наркотической зависимости — мужчины старше 30 лет. В основном это были лица, имевшие судимость. Сейчас же из-за распространения синтетических наркотиков зависимость все чаще развивается у молодежи, — отметил Токтар Толеуханулы.

По словам специалиста, синтетические наркотики значительно опаснее природных аналогов. Во-первых, они содержат химические вещества, не встречающиеся в природе. Во-вторых, производители регулярно меняют их химическую формулу.

— Мы считаем большим достижением то, что лаборатория нашего центра может выявлять около 1500 видов наркотических веществ. Однако этого недостаточно. Только синтетических аналогов каннабиса насчитывается около 2500 видов. И это лишь одна группа наркотиков. Существуют и другие группы, каждая из которых включает тысячи разновидностей, — пояснил врач.

Он также сообщил, что граждане, которые добровольно обращаются за помощью и проходят анонимное лечение, на учет не ставятся. Остальные пациенты подлежат постановке на учет сроком на пять лет.

Согласно статистике, около 30% пациентов полностью выздоравливают и впоследствии снимаются с наркологического учета.

Ранее сообщалось об обнаружении семи килограммов наркотиков в салоне авто в Астане.