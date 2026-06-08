Семь килограммов наркотиков нашли в салоне авто в Астане

В Астане в ходе оперативной разработки установлен и задержан мужчина, подозреваемый в хранении и сбыте наркотиков. В пакетах в его автомобиле было найдено больше семи килограммов гашиша, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Автомобиль, принадлежащий подозреваемому, был остановлен полицией в ходе операции. При обыске в салоне авто обнаружены пакет с веществом порошкообразной консистенции серо-зеленого цвета со специфическим запахом, двухлитровая бутылка с аналогичным веществом, а также две пятилитровые бутылки с веществом аналогичного характера.

— Согласно заключению экспертизы, изъятое является гашишем. Кроме того, обнаружены электронные весы. Все обнаруженное общим весом свыше семи килограммов изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, — рассказали в полиции Астаны.

Правоохранители напомнили гражданам, что хранение, перевозка и сбыт наркотиков влекут уголовную ответственность. Работа по выявлению и пресечению наркопреступлений ведется в Казахстане на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что 230 килограммов наркотиков было изъято в Костанайской области. В местной прокуратуре рассказали про женщину, которая организовала сбыт запрещенных веществ.