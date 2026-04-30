Свыше 80 литров контрабандного алкоголя изъяли в Бейнеу у пассажирки поезда

На станции Бейнеу пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии алкогольной продукции, передает Kazinform со ссылкой на департамент государственных доходов по Мангистауской области.

20 апреля сотрудники таможенного поста «Бейнеу» совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в ходе таможенного контроля пассажирского поезда № 329 «Душанбе – Волгоград» на станции Бейнеу выявили и изъяли 84 литра незадекларированной алкогольной продукции иностранного производства (168 бутылок).

Товар находился среди личных вещей пассажирки — гражданки Узбекистана. Женщина пыталась переместить алкоголь через таможенную границу Евразийского экономического союза без обязательного декларирования и уплаты таможенных платежей, скрывая его в багаже.

По результатам рассмотрения материалов дела Бейнеуский районный суд Мангистауской области 24 апреля 2026 года привлек

гражданку Ю. к административной ответственности по статье 545 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ей назначен штраф в размере 64 875 тенге (15 месячных расчетных показателей) с конфискацией изъятого товара.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что незаконное перемещение через таможенную границу подакцизных товаров, включая алкогольную продукцию, влечёт административную ответственность с конфискацией товара и наложением значительных штрафов, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Сколько алкоголя можно ввезти легально?

Согласно нормам Евразийского экономического союза, одно физическое лицо старше 18 лет имеет право ввезти для личного пользования:

- до 3 литров алкогольных напитков и пива — беспошлинно;

- от 3 до 5 литров — с уплатой таможенной пошлины (10 евро

за каждый литр сверх 3 литров);

- свыше 5 литров — запрещено.

Ранее подпольный цех по производству алкоголя закрыли в Семее, изъято 10 тысяч литров.