Свыше 7,5 тысячи туристов наблюдали запуски ракет на Байконуре в 2026 году

Для сравнения, в 2024 году комплекс посетили более 11 тысяч туристов.

Интерес к космическому туризму на Байконуре продолжает расти. В городе работают семь гостиниц примерно на 700 номеров, а в дни запусков туристические программы организуют казахстанские туроператоры.

Сам комплекс остается уникальным объектом мирового уровня и обладает высоким туристским потенциалом. Для удобства гостей уже открыт наблюдательный пункт на 400 мест, откуда можно следить за стартами ракет.

Прорабатывается упрощение доступа на территорию космодрома. Например, планируют внедрить электронное оформление разрешений и сократить сроки подачи заявок на посещение ключевых объектов.

Отметим, что Байконур включен в список приоритетных туристских направлений в рамках Концепции развития туристской отрасли Казахстана на 2023–2029 годы. Кроме того, утверждена дорожная карта по развитию туризма Кызылординская область на 2024–2027 годы, которая предусматривает расширение инфраструктуры и рост туристического потока.

Ранее мы рассказывали, как растет туристический потенциал Байконура, и сколько туристов ежегодно приезжает на космодром.