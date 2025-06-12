Растет туристический потенциал Байконура

21 ноября 2024 года впервые в истории Байконура был открыт казахстанский наблюдательный пункт в виде современной юрты, который находится недалеко от основной стартовой площадки космодрома.

«Ведется работа по передаче казахстанской стороне объектов Байконура, имеющих высокий туристический потенциал. Среди них историческая пусковая площадка №1 - «Гагаринский старт». На месте легендарной площадки, с которой был совершен первый космический полет человека, планируется открыть музей. Еще одна достопримечательность Байконура, которая войдет в список объектов казахстанских туроператоров - Гагаринская беседка, которая сейчас обновляется вместе с жилой площадкой. Также это динамический стенд многоразовой ракеты «Энергия-Буран». В связи с этим, разработаны новые туристические маршруты», - отметил спецпредставитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

В рамках цифровизации туристской деятельности было создано мобильное приложение «Байконур», разрабатывается платформа для онлайн-регистрации въезда на объекты космического комплекса по линии Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Как стало известно, для создания комфортных условий для туристов на территории космического комплекса функционируют 6 гостиниц общей вместимостью 617 мест.

Как сообщалось, вчера состоялось заседание правительства, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасных условий труда, цифровизации сферы труда и создания благоприятных условий для туристов.

Более подробно, какими объектами владеет Казахстан на Байконуре, мы рассказывали в этом материале.

О том, как можно попасть на Байконур, какой порядок существует для туристов на этом режимном объекте, можно прочесть здесь.