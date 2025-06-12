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    18:26, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Растет туристический потенциал Байконура

    На космическом комплексе «Байконур» ведется интенсивная работа по развитию туризма. Решением правительственной комиссии определены казахстанские организации, осуществляющие туристскую деятельность, активно ведется совместная работа с туроператорами. Об этом сообщает аппарат специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Байконуру исполнилось 70 лет
    Фото: Сара Кабикызы / Kazinform

    21 ноября 2024 года впервые в истории Байконура был открыт казахстанский наблюдательный пункт в виде современной юрты, который находится недалеко от основной стартовой площадки космодрома.

    «Ведется работа по передаче казахстанской стороне объектов Байконура, имеющих высокий туристический потенциал. Среди них историческая пусковая площадка №1 - «Гагаринский старт». На месте легендарной площадки, с которой был совершен первый космический полет человека, планируется открыть музей. Еще одна достопримечательность Байконура, которая войдет в список объектов казахстанских туроператоров - Гагаринская беседка, которая сейчас обновляется вместе с жилой площадкой. Также это динамический стенд многоразовой ракеты «Энергия-Буран». В связи с этим, разработаны новые туристические маршруты», - отметил спецпредставитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

    В рамках цифровизации туристской деятельности было создано мобильное приложение «Байконур», разрабатывается платформа для онлайн-регистрации въезда на объекты космического комплекса по линии Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

    Как стало известно, для создания комфортных условий для туристов на территории космического комплекса функционируют 6 гостиниц общей вместимостью 617 мест.

    Как сообщалось, вчера состоялось заседание правительства, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасных условий труда, цифровизации сферы труда и создания благоприятных условий для туристов.

    Более подробно, какими объектами владеет Казахстан на Байконуре, мы рассказывали в этом материале.

    О том, как можно попасть на Байконур, какой порядок существует для туристов на этом режимном объекте, можно прочесть здесь.

    Теги:
    Байконур Регионы Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Сара Кабикызы
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