Свыше 700 зарубежных журналистов освещают саммит ШОС - МИД РК

Более 700 иностранных журналистов приехали на саммит ШОС в Астане. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает агентство Kazinform.

— Более 700 иностранных и более 200 казахстанских журналистов освещают саммит ШОС. Большой интерес к мероприятию проявляют и европейские СМИ, — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества.