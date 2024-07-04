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    11:14, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Свыше 700 зарубежных журналистов освещают саммит ШОС - МИД РК

    саммит ШОС
    Фото: Акорда

    Более 700 иностранных журналистов приехали на саммит ШОС в Астане. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает агентство Kazinform.

    — Более 700 иностранных и более 200 казахстанских журналистов освещают саммит ШОС. Большой интерес к мероприятию проявляют и европейские СМИ, — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества.

    Теги:
    СМИ Журналист Саммит ШОС Астана МИД РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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