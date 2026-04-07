Свыше 700 водителей наказали в Алматы за «токсичные» автомобили

Как сообщили в акимате города, за неделю, с 30 марта по 4 апреля, проведено 4453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автотранспортных средств. Из них 4404 автомобиля — с бензиновыми двигателями и 49 — с дизельными.

Фото: акимат Алматы

— По результатам мониторинга превышения установленных норм выявлены у 715 автомобилей, в том числе 693 — по оксиду углерода (CO) и 22 — по дымности, что составляет порядка 16% от общего числа проверенных транспортных средств, — отметили в акимате.

По всем выявленным нарушениям сотрудники полиции составили административные протоколы по статье 334 КоАП.

Как отметили в акимате, проводимый мониторинг направлен на контроль экологической ситуации в городе и снижение уровня загрязнения воздуха, связанного с автотранспортом.

Ранее в ходе рейдов, проведенных в рамках Правил охраны атмосферного воздуха, также было выявлено около 600 автомобилей с превышением норм выбросов.

Напомним, что в конце 2025 года в Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха.

Заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщал, что в 2024 году в мегаполисе зафиксировано 189 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 112 тысяч тонн, или около 60%, приходится на автотранспорт.