    02:00, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Свыше 700 водителей наказали в Алматы за «токсичные» автомобили

    В Алматы продолжается работа по выявлению автомобилей с превышением установленных норм выбросов, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате города, за неделю, с 30 марта по 4 апреля, проведено 4453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автотранспортных средств. Из них 4404 автомобиля — с бензиновыми двигателями и 49 — с дизельными.

    Фото: акимат Алматы

    — По результатам мониторинга превышения установленных норм выявлены у 715 автомобилей, в том числе 693 — по оксиду углерода (CO) и 22 — по дымности, что составляет порядка 16% от общего числа проверенных транспортных средств, — отметили в акимате.

    По всем выявленным нарушениям сотрудники полиции составили административные протоколы по статье 334 КоАП.

    Как отметили в акимате, проводимый мониторинг направлен на контроль экологической ситуации в городе и снижение уровня загрязнения воздуха, связанного с автотранспортом.

    Фото: акимат Алматы

    Ранее в ходе рейдов, проведенных в рамках Правил охраны атмосферного воздуха, также было выявлено около 600 автомобилей с превышением норм выбросов. 

    Напомним, что в конце 2025 года в Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха. 

    Заместитель акима Алмасхан Сматлаев сообщал, что в 2024 году в мегаполисе зафиксировано 189 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 112 тысяч тонн, или около 60%, приходится на автотранспорт. 

