Свыше 70 предпринимателей оштрафовали за завышение цен на рынках Караганды

В регионе продолжают проверять стоимость социально значимых продуктов и соблюдение правил торговли. После серии рейдов десятки предпринимателей получили штрафы и предписания, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области усилили мониторинг цен на продукты первой необходимости. Проверки прошли на крупных рынках региона – «Шыгыс», «Самал» и «Алтын Арба». Специалисты изучали, как продавцы соблюдают требования торгового и налогового законодательства, а также проверяли механизмы формирования цен.

Ранее в области уже работала специальная комиссия, которая занималась выявлением посреднических схем, влияющих на удорожание продуктов. Новые проверки стали продолжением этой работы.

Основная задача – сделать систему ценообразования более прозрачной и не допустить необоснованного роста стоимости социально значимых товаров. Особое внимание уделяется соблюдению норм закона «О регулировании торговой деятельности».

Во время рейдов специалисты зафиксировали ряд нарушений. По итогам проверок к административной ответственности привлекли 21 предпринимателя. Владельцам торговых точек также выдали предписания с требованием устранить выявленные нарушения.

По данным уполномоченных органов, с начала года в Карагандинской области уже проверили 81 субъект бизнеса. Административные меры приняли в отношении 73 предпринимателей. В их числе – оптовые поставщики, супермаркеты и магазины у дома.

Общая сумма наложенных штрафов превысила два миллиона тенге. В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением торгового законодательства продолжится и в дальнейшем. Специалисты намерены и дальше отслеживать ситуацию на рынках и в торговых сетях региона, чтобы предотвратить необоснованный рост цен на социально значимые продукты.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области выявили необоснованное повышение цен на автогаз.





