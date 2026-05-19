Необоснованное повышение цен на автогаз выявили в Кызылординской области
Ситуацию обсудили сегодня на совещании под председательством акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил глава региона, на территории области реализацией сжиженного газа занимаются 15 операторов через 144 автогазозаправочные станции и шесть газохранилищ.
— 23 апреля этого года учреждение «Кызылорда Газ» первым повысило цену на газ. После этого другие операторы также начали постепенно поднимать стоимость. В результате проведенной акиматом области работы операторы начали поэтапно возвращать цены к прежнему уровню. Тем не менее операторы «Кызылорда Газ», «Авто Газ Стэйшн» и «Каз Авто Газ Сервис» продолжают продавать газ населению на пять тенге дороже. В связи с этим поручаю ответственным руководителям отрасли срочно вернуть цены на прежний уровень, обеспечить продажу населению без ограничений и не допускать несанкционированную транспортировку газа в другие регионы. Даже из других источников необходимо оперативно доставлять коммерческий газ в область и реализовывать его по социальной цене. Все поручения должны быть выполнены качественно и в срок, — заявил Мурат Ергешбаев.
Операторы связывают колебания цен на автозаправках с ростом стоимости коммерческого газа, а некоторые — с увеличением налога на добавленную стоимость. Вместе с тем акиматам города и районов поручено вести постоянный мониторинг запасов газа у операторов и изучать ценовую ситуацию для недопущения дефицита.
Глава региона подчеркнул, что газ находится на особом контроле Правительства, а одной из главных задач является обеспечение населения сжиженным газом по доступной цене. Он также предупредил, что ситуация с предельной стоимостью сжиженного газа будет находиться под жестким контролем.
Ранее сообщалось о том, что потребление сжиженного нефтяного газа растет в ЗКО.