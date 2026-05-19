Необоснованное повышение цен на автогаз выявили в Кызылординской области

Как отметил глава региона, на территории области реализацией сжиженного газа занимаются 15 операторов через 144 автогазозаправочные станции и шесть газохранилищ.

— 23 апреля этого года учреждение «Кызылорда Газ» первым повысило цену на газ. После этого другие операторы также начали постепенно поднимать стоимость. В результате проведенной акиматом области работы операторы начали поэтапно возвращать цены к прежнему уровню. Тем не менее операторы «Кызылорда Газ», «Авто Газ Стэйшн» и «Каз Авто Газ Сервис» продолжают продавать газ населению на пять тенге дороже. В связи с этим поручаю ответственным руководителям отрасли срочно вернуть цены на прежний уровень, обеспечить продажу населению без ограничений и не допускать несанкционированную транспортировку газа в другие регионы. Даже из других источников необходимо оперативно доставлять коммерческий газ в область и реализовывать его по социальной цене. Все поручения должны быть выполнены качественно и в срок, — заявил Мурат Ергешбаев.

Операторы связывают колебания цен на автозаправках с ростом стоимости коммерческого газа, а некоторые — с увеличением налога на добавленную стоимость. Вместе с тем акиматам города и районов поручено вести постоянный мониторинг запасов газа у операторов и изучать ценовую ситуацию для недопущения дефицита.

Глава региона подчеркнул, что газ находится на особом контроле Правительства, а одной из главных задач является обеспечение населения сжиженным газом по доступной цене. Он также предупредил, что ситуация с предельной стоимостью сжиженного газа будет находиться под жестким контролем.

