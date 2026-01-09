09:56, 09 Январь 2026 | GMT +5
Свыше 70 человек задержаны при спецоперациях КНБ в 2025 году
Комитетом национальной безопасности реализуются комплексные меры по противодействию организованной преступности, передает Kazinform.
В 2025 году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, по подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц.
В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 травматического оружия, а также денежные средства.
Проводятся досудебные расследования.
Мероприятия по противодействию организованной преступности продолжаются.