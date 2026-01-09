Свыше 70 человек задержаны при спецоперациях КНБ в 2025 году

В 2025 году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, по подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц.

В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 травматического оружия, а также денежные средства.

Проводятся досудебные расследования.

Мероприятия по противодействию организованной преступности продолжаются.