РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:56, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 70 человек задержаны при спецоперациях КНБ в 2025 году

    Комитетом национальной безопасности реализуются комплексные меры по противодействию организованной преступности, передает Kazinform.

    задержание
    Фото: KНБ

    В 2025 году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп.

    Как сообщили в пресс-службе КНБ, по подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц.

    В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 травматического оружия, а также денежные средства.

    Проводятся досудебные расследования.

    Мероприятия по противодействию организованной преступности продолжаются.

     

    Теги:
    КНБ Итоги года
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают