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    16:20, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 7 тысяч экологических правонарушений выявлено в РК с начала года 

    браконьеры
    Фото: www.facebook.com/s.dildakhmet

    Министерство внутренних дел в пределах компетенции продолжает борьбу с браконьерством, незаконными порубками, самовольным пользованием недрами и загрязнением окружающей среды. С начала года в Казахстане выявлено более 7 тысяч фактов нарушения экологического законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, в рамках природоохранных акций начато 200 досудебных расследований, из незаконного оборота изъяты: 

    • 15 200 метров запрещенных рыболовных сетей;
    • девять тонн рыбы и рыбной продукции (из них 1,2 тонны осетровых пород);
    • порядка 3,5 тысячи рогов сайгаков;
    • 135 единиц охотничьего оружия;
    • 81 кубометр незаконно заготовленного леса.

    Напомним, что с 1 апреля в Каспийском море задержаны 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 километров орудий браконьерского лова. За нарушения были наложены административные штрафы на сумму более 3 млн тенге.

    Также был осуществлен выпуск в естественную среду обитания 1041 рыбы осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя. Предотвращенный ущерб государству превысил 2,1 млрд тенге.

     

    Теги:
    МВД РК Полиция Природа Браконьерство Экология Животные
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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