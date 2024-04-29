Свыше 7 тысяч экологических правонарушений выявлено в РК с начала года 

Министерство внутренних дел в пределах компетенции продолжает борьбу с браконьерством, незаконными порубками, самовольным пользованием недрами и загрязнением окружающей среды. С начала года в Казахстане выявлено более 7 тысяч фактов нарушения экологического законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, в рамках природоохранных акций начато 200 досудебных расследований, из незаконного оборота изъяты:

• 15 200 метров запрещенных рыболовных сетей;

• девять тонн рыбы и рыбной продукции (из них 1,2 тонны осетровых пород);

• порядка 3,5 тысячи рогов сайгаков;

• 135 единиц охотничьего оружия;

• 81 кубометр незаконно заготовленного леса.

Напомним, что с 1 апреля в Каспийском море задержаны 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 километров орудий браконьерского лова. За нарушения были наложены административные штрафы на сумму более 3 млн тенге.

Также был осуществлен выпуск в естественную среду обитания 1041 рыбы осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя. Предотвращенный ущерб государству превысил 2,1 млрд тенге.