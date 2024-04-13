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    11:05, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    63 браконьера задержали на Каспии с начала месяца

    браконьеры
    Фото: КНБ РК

    С 1 апреля 2024 года Погранслужба КНБ начала новый этап оперативно-профилактических мероприятий по охране биологических ресурсов Каспийского моря, передает агентство Kazinform.

    Эти мероприятия проводились совместно с соответствующими государственными органами республики, а также пограничными службами России и Азербайджана.

    Так, с момента начала совместных действий были задержаны 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 километров орудий браконьерского лова. За нарушения были наложены административные штрафы на сумму более 3 млн тенге.

    Также был осуществлен выпуск в естественную среду обитания 1041 рыбы осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя. Предотвращенный ущерб государству превысил 2,1 млрд тенге.

    Работа по обеспечению охраны акватории Каспийского моря продолжается.

    Теги:
    Каспийское море Рыбоводство Браконьерство КНБ Пограничники
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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