63 браконьера задержали на Каспии с начала месяца

С 1 апреля 2024 года Погранслужба КНБ начала новый этап оперативно-профилактических мероприятий по охране биологических ресурсов Каспийского моря, передает агентство Kazinform.

Эти мероприятия проводились совместно с соответствующими государственными органами республики, а также пограничными службами России и Азербайджана.

Так, с момента начала совместных действий были задержаны 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 километров орудий браконьерского лова. За нарушения были наложены административные штрафы на сумму более 3 млн тенге.

Также был осуществлен выпуск в естественную среду обитания 1041 рыбы осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя. Предотвращенный ущерб государству превысил 2,1 млрд тенге.

Работа по обеспечению охраны акватории Каспийского моря продолжается.