Свыше 67 тысяч жителей Туркестанской области приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

В Туркестанской области в рамках экоакции «Таза Қазақстан» с 6 апреля по 11 мая проведены общенациональные мероприятия по уборке улиц, передает агентство Kazinform.

В неделях «Тазаөлке», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», «Өнегелі ұрпақ», «Мөлдір бұлақ» прошло 1 408 масштабных мероприятий, в которых приняли участие более 67 тысяч человек.

Кроме того, на территории области высажено 150 тысяч деревьев, побелено около 175 тысячи деревьев. Также очищено 40 024 квадратных метра тротуаров, приведено в порядок 346 парков и скверов. Были очищены дворы более 302 тысяч частных домов и 1 767 социальных объектов, проведены субботники по воде и рекам во всех районах-городах.

Сегодня экоакция продолжилась в парке «Мәңгілік ел», расположенном в сельском округе Сарапхана Казыгуртского района. В мероприятии, организованном акиматом района, приняли участие государственные и общественные служащие, активная молодежь района, волонтеры и жители села, задействована специальная техника.

В ходе акции по уборке участниками были очищены от мусора 10 гектаров парковой территории, проведены работы по сенокосу, вырубке деревьев. Аксакалы села дали положительную оценку всем работам по уборке, проводимым по инициативе Президента, и поблагодарили жителей села.