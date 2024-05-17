Свыше 600 тысяч гектар неиспользуемых земель возвращено государству с начала года

По ранее выданным предписаниям начато освоение сельхозземель на площади 102,5 тысячи гектар. Эти данные озвучили на заседании по изъятию неиспользуемых земель, прошедшем под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform.

С начала 2024 года территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами провели 350 внеплановых проверок землепользователей на общей площади 321,5 тысячи гектар. В результате было выдано 210 предписаний об устранении нарушений на площади 192,9 тысяч гектар. Также в госсобственность возвращено 645,3 тысячи гектар неиспользуемых земель.

— По выданным ранее предписаниям в этом году начато освоение сельхозземель на площади 102,5 тыс. га, ведутся судебные разбирательства по принудительному изъятию на площади 477 тысяч гектар, — информировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

На совещании также обсуждали цифровизацию процедуры предоставления права на сельхозземли. Пилотный проект будет апробироваться в одном из районов области Жетысу, где конкурс на предоставление земель будет проводиться в электронном виде. Новые критерии включают количество сельхозживотных, наличие техники, сотрудников, регистрацию по месту жительства и участие в реестре социального предпринимательства.