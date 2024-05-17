Свыше 600 тысяч гектар неиспользуемых земель возвращено государству с начала года
По ранее выданным предписаниям начато освоение сельхозземель на площади 102,5 тысячи гектар. Эти данные озвучили на заседании по изъятию неиспользуемых земель, прошедшем под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform.
С начала 2024 года территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами провели 350 внеплановых проверок землепользователей на общей площади 321,5 тысячи гектар. В результате было выдано 210 предписаний об устранении нарушений на площади 192,9 тысяч гектар. Также в госсобственность возвращено 645,3 тысячи гектар неиспользуемых земель.
— По выданным ранее предписаниям в этом году начато освоение сельхозземель на площади 102,5 тыс. га, ведутся судебные разбирательства по принудительному изъятию на площади 477 тысяч гектар, — информировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
На совещании также обсуждали цифровизацию процедуры предоставления права на сельхозземли. Пилотный проект будет апробироваться в одном из районов области Жетысу, где конкурс на предоставление земель будет проводиться в электронном виде. Новые критерии включают количество сельхозживотных, наличие техники, сотрудников, регистрацию по месту жительства и участие в реестре социального предпринимательства.
— Я ставил задачу на этот год переформатировать работу комиссии и обеспечить пастбищами население регионов. Эту работу надо ускорить. Возвращенные в госсобственность земли, в первую очередь, должны предоставляться под пастбища в общее пользование населения, где это необходимо. Проработайте все эти вопросы с акимами сельских округов, особенно в регионах с развитым животноводством. В этом году мы будем оказывать финансовую поддержку проектам по орошению. Проведите анализ, где можно восстановить земли и отдать их под пастбища, — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.