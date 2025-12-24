РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:07, 24 Декабрь 2025

    Свыше 60 тысяч мероприятий боевой подготовки проведено в Вооруженных силах в 2025 году

    В 2025 году в Вооруженных силах Республики Казахстан на плановой основе осуществлялась подготовка органов военного управления, соединений, воинских частей и учреждений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК. 

    Фото: Минобороны

    Всего в течение учебного года проведено около 60 тысяч мероприятий боевой подготовки, более 17 тысяч из которых — в ночных условиях. Основная их часть пришлась на сухопутные и десантно-штурмовые войска.

    Отмечается положительная динамика в подготовке летного состава военно-воздушных сил сил воздушной обороны. В течение года выполнено порядка тысячи летных смен в дневное и ночное время. Экипажи различных родов авиации последовательно отрабатывали упражнения по технике пилотирования, выполнению учебно-боевых задач в сложных метеоусловиях, а также боевому применению по наземным и воздушным целям.

    Фото: Минобороны

    В подразделениях и воинских частях войск противовоздушной обороны проведено 760 мероприятий боевого слаживания. В военно-морских силах за отчетный период выполнено 188 выходов в море, общая наплаванность экипажей кораблей превысила 25 тысяч морских миль.

    Фото: Минобороны

    На завершающих этапах слаживания подразделений видов Вооруженных Сил, родов и специальных войск проведено около 4,5 тысячи боевых стрельб и тактических учений. В ходе мероприятий отрабатывались вопросы практического выполнения учебно-боевых задач в соответствии с предназначением в различных условиях обстановки.

    Фото: Минобороны

    Кроме того, в течение года состоялся ряд крупных оперативно-стратегических, оперативно-тактических и специальных учений, в том числе «Айбалта», «Десант», «Боевое содружество» и «Каспийский бриз». В их ходе отрабатывались вопросы совместных действий подразделений видов Вооруженных Сил и родов войск, апробировались новые формы применения подразделений и тактические приемы, выработанные на основе анализа опыта военных конфликтов последних лет. 

    Ранее сообщалось о том, что министр обороны Казахстана утвердил новую типовую форму контракта о прохождении воинской службы в резерве.

