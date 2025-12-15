РУ
    15:40, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Контракт для резервистов утвердили в Казахстане

    Министр обороны Казахстана утвердил новую типовую форму контракта о прохождении воинской службы в резерве. Соответствующий приказ подписан 11 декабря 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    әскер, армия
    Фото: Министерство обороны РК

    Контракт заключается сроком на три года.

    Документ определяет правовой статус резервистов и подробно фиксирует, какие требования предъявляются к военнослужащему резерва и на какие гарантии он может рассчитывать.

    Среди обязанностей резервиста:

    1. соблюдать Конституцию и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также требования общевоинских уставов;
    2. проходить воинскую службу в резерве в течение установленного настоящим контрактом срока;
    3. применять и использовать по назначению средства индивидуальной защиты, обеспечивающие личную безопасность и сохранность жизни и здоровья;
    4. участвовать в составе воинских частей и подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, объединенных (коалиционных) вооруженных сил в соответствии с международными договорами в вооруженных конфликтах;
    5. соблюдать условия контракта о прохождении воинской службы в резерве;
    6. выполнять нормативы по физической подготовке, утвержденные первым руководителем уполномоченного органа;
    7. уметь применять вверенные ему оружие, вооружение и военную технику, обеспечивать его сохранность и правильную эксплуатацию;
    8. принимать на себя обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственные секреты, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 776 дсп «Об утверждении инструкции по защите государственных секретов Республики Казахстан»;
    9. соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством Республики Казахстан;
    10. принимать на себя ограничения, установленные законами Республики Казахстан;
    11.  обеспечивать сохранность военного имущества;
    12. подать рапорт в письменной форме и незамедлительно информировать командира (начальника) в случаях, когда частные интересы военнослужащего пересекаются или входят в противоречие с его должностными полномочиями;
    13. не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы;
    14. незамедлительно в письменной форме информировать командира (начальника) о:
    • намерении принять гражданство иностранного государства;
    • подаче заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан;
    • намерении супруги (супруга) или своих близких родственников принять гражданство иностранного государства и (или) подаче ими заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан, если это стало ему известно;

    15) прибывать в воинскую часть (учреждение) на занятия или сборы по боевой подготовке и сборы при кризисных ситуациях в сроки и порядке, которые определены первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

    При этом контракт также закрепляет права лица, проходящего службу в резерве, включая:

    1. на обеспечение за счет государства денежными выплатами, вещевыми, другими видами довольствия по нормам и в порядке, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» (далее - Закон);
    2. на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных обязанностей;
    3. на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий (бездействия) вышестоящим должностным лицам, а также в судебном порядке, установленном законами Республики Казахстан;
    4. по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также поступать не по военным специальностям в организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
    5. на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены;
    6. на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
    7. на медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в полном объеме, предусмотренном для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, в период прохождения занятий или сборов по боевой подготовке либо сборов при кризисной ситуации;
    8. на хранение, ношение и применение специальных средств, оружия при исполнении обязанностей воинской службы;
    9. на ознакомление с документами, определяющими их права, должностные и специальные обязанности;
    10. на ознакомление с отзывами об их служебной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, материалами личного дела (за исключением материалов специальной проверки, содержащих сведения, составляющие государственные секреты), а также на приобщение к личному делу их письменных объяснений и других документов, и материалов;
    11. на защиту своих персональных данных и членов своей семьи;
    12. на надлежащие организационно-технические и санитарные условия с учетом особенностей воинской службы;
    13. на питание при прохождении сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях;
    14. на обеспечение обедом в период нахождения на занятиях по боевой подготовке;
    15. на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством Республики Казахстан.

    Напомним, военная служба в резерве Казахстане введена с 2025 года. На начальном этапе Министерство обороны планировало набрать около 2 тысяч резервистов со всей страны. 

    О том, какие привилегии и льготы имеют военнослужащие в Казахстане читайте здесь. 

