Контракт для резервистов утвердили в Казахстане

Контракт заключается сроком на три года.

Документ определяет правовой статус резервистов и подробно фиксирует, какие требования предъявляются к военнослужащему резерва и на какие гарантии он может рассчитывать.

Среди обязанностей резервиста:

соблюдать Конституцию и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также требования общевоинских уставов; проходить воинскую службу в резерве в течение установленного настоящим контрактом срока; применять и использовать по назначению средства индивидуальной защиты, обеспечивающие личную безопасность и сохранность жизни и здоровья; участвовать в составе воинских частей и подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, объединенных (коалиционных) вооруженных сил в соответствии с международными договорами в вооруженных конфликтах; соблюдать условия контракта о прохождении воинской службы в резерве; выполнять нормативы по физической подготовке, утвержденные первым руководителем уполномоченного органа; уметь применять вверенные ему оружие, вооружение и военную технику, обеспечивать его сохранность и правильную эксплуатацию; принимать на себя обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственные секреты, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 776 дсп «Об утверждении инструкции по защите государственных секретов Республики Казахстан»; соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством Республики Казахстан; принимать на себя ограничения, установленные законами Республики Казахстан; обеспечивать сохранность военного имущества; подать рапорт в письменной форме и незамедлительно информировать командира (начальника) в случаях, когда частные интересы военнослужащего пересекаются или входят в противоречие с его должностными полномочиями; не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы; незамедлительно в письменной форме информировать командира (начальника) о:

намерении принять гражданство иностранного государства;

подаче заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан;

намерении супруги (супруга) или своих близких родственников принять гражданство иностранного государства и (или) подаче ими заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан, если это стало ему известно;

15) прибывать в воинскую часть (учреждение) на занятия или сборы по боевой подготовке и сборы при кризисных ситуациях в сроки и порядке, которые определены первым руководителем государственного органа, в котором предусмотрено прохождение воинской службы в резерве.

При этом контракт также закрепляет права лица, проходящего службу в резерве, включая:

на обеспечение за счет государства денежными выплатами, вещевыми, другими видами довольствия по нормам и в порядке, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» (далее - Закон); на продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных обязанностей; на обжалование принимаемых в отношении их решений и действий (бездействия) вышестоящим должностным лицам, а также в судебном порядке, установленном законами Республики Казахстан; по согласованию с уполномоченным должностным лицом поступать в военные учебные заведения, проходить курсовую подготовку, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также поступать не по военным специальностям в организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; на охрану здоровья и условия службы, отвечающие требованиям техники безопасности и гигиены; на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью или личному имуществу при исполнении обязанностей воинской службы в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан; на медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в полном объеме, предусмотренном для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, в период прохождения занятий или сборов по боевой подготовке либо сборов при кризисной ситуации; на хранение, ношение и применение специальных средств, оружия при исполнении обязанностей воинской службы; на ознакомление с документами, определяющими их права, должностные и специальные обязанности; на ознакомление с отзывами об их служебной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, материалами личного дела (за исключением материалов специальной проверки, содержащих сведения, составляющие государственные секреты), а также на приобщение к личному делу их письменных объяснений и других документов, и материалов; на защиту своих персональных данных и членов своей семьи; на надлежащие организационно-технические и санитарные условия с учетом особенностей воинской службы; на питание при прохождении сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях; на обеспечение обедом в период нахождения на занятиях по боевой подготовке; на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством Республики Казахстан.

Напомним, военная служба в резерве Казахстане введена с 2025 года. На начальном этапе Министерство обороны планировало набрать около 2 тысяч резервистов со всей страны.

О том, какие привилегии и льготы имеют военнослужащие в Казахстане читайте здесь.



