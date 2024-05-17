592 тонны гумпомощи отправили из Алматы в пострадавшие от паводка регионы

В Алматы с 29 марта по 15 мая собрано 592 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от паводков казахстанцев. В оказании помощи приняли участие жители города, бизнесмены и активная молодежь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы, председатель общественного фонда «Qamqor Charity» Багдат Анарбаева на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила, что с 29 марта до 15 мая на базе комьюнити-центра Алмалинского района работал пункт приема гуманитарной помощи.

Каждый день алматинцы с 10:00 до 19:00 привозили необходимые вещи, тем самым, внося свою лепту в оказание помощи пострадавшим регионам. А с 19:00 до 24:00 часов волонтерами проводилась работа по подсчету и упаковке гуманитарной помощи.

- В работе пункта сбора помощи были задействованы более 30 крупных волонтерских организаций города, 200 волонтеров и свыше 100 курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, - сказала Багдат Анарбаева.

Основная часть волонтеров была задействована в работе по приему и упаковке гуманитарной помощи. Помимо этого, отдельная часть волонтеров оказывала помощь непосредственно в пострадавших регионах. Всего из Алматы было направлено более 50 волонтеров в Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.

В работе пункта сбора гуманитарной помощи большую информационную поддержку оказали средства массовой информации, блогеры и медийные личности.

- Ежедневно на колл-центр фронт-офиса волонтеров поступало более 1000 звонков от неравнодушных жителей города. В пункт приема гуманитарной помощи приходило более 500 человек в день. Пользуясь случаем, отдельно хотелось бы отметить и выразить благодарность всем неравнодушным жителям Алматы, которые с первых дней сбора гуманитарной помощи проявляли большую активность и неравнодушие, - поделилась Багдат Анарбаева.

В период с 29 марта по 15 мая собрано 592 тонны гуманитарной помощи (200 тонн – продукты питания, 147 тонн – гигиенические средства, 70 тонн – одежда, остальные 35 тонн – бытовые вещи), из которых отправлены: