592 тонны гумпомощи отправили из Алматы в пострадавшие от паводка регионы
В Алматы с 29 марта по 15 мая собрано 592 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от паводков казахстанцев. В оказании помощи приняли участие жители города, бизнесмены и активная молодежь, передает корреспондент агентства Kazinform.
Руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы, председатель общественного фонда «Qamqor Charity» Багдат Анарбаева на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила, что с 29 марта до 15 мая на базе комьюнити-центра Алмалинского района работал пункт приема гуманитарной помощи.
Каждый день алматинцы с 10:00 до 19:00 привозили необходимые вещи, тем самым, внося свою лепту в оказание помощи пострадавшим регионам. А с 19:00 до 24:00 часов волонтерами проводилась работа по подсчету и упаковке гуманитарной помощи.
- В работе пункта сбора помощи были задействованы более 30 крупных волонтерских организаций города, 200 волонтеров и свыше 100 курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, - сказала Багдат Анарбаева.
Основная часть волонтеров была задействована в работе по приему и упаковке гуманитарной помощи. Помимо этого, отдельная часть волонтеров оказывала помощь непосредственно в пострадавших регионах. Всего из Алматы было направлено более 50 волонтеров в Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.
В работе пункта сбора гуманитарной помощи большую информационную поддержку оказали средства массовой информации, блогеры и медийные личности.
- Ежедневно на колл-центр фронт-офиса волонтеров поступало более 1000 звонков от неравнодушных жителей города. В пункт приема гуманитарной помощи приходило более 500 человек в день. Пользуясь случаем, отдельно хотелось бы отметить и выразить благодарность всем неравнодушным жителям Алматы, которые с первых дней сбора гуманитарной помощи проявляли большую активность и неравнодушие, - поделилась Багдат Анарбаева.
В период с 29 марта по 15 мая собрано 592 тонны гуманитарной помощи (200 тонн – продукты питания, 147 тонн – гигиенические средства, 70 тонн – одежда, остальные 35 тонн – бытовые вещи), из которых отправлены:
- 70 тонн в Уральск (40 – авиарейсами, 30 – фурами);
- 44 тонны в Актюбинскую область (40 – фурами, 4 – авиарейсами);
- 268 тонн в Атыраускую область (13 – авиарейсами, 253 – фурами);
- 70 тонн в Костанайскую область (10 – грузовиками, 60 – фурами);
- 140 тонн в Петропавловск (65 – грузовиками, 35 – минивэнами, 40 – фурами).