Свыше 586 млрд тенге направили на развитие предпринимательства в Казахстане с начала года

В целях реализации государственной политики по стимулированию предпринимательской деятельности и обеспечения доступа бизнеса к финансированию, Министерство национальной экономики РК совместно с фондом развития предпринимательства «Даму» с начала 2025 года оказало поддержку 4 898 проектам на общую сумму 586 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года на базе Фонда «Даму» начата работа гарантийных фондов. Первый из них ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса с объемом финансирования до 7 млрд тенге, второй — на крупные проекты с объемом свыше 7 млрд тенге.

На сегодня соглашения заключены с 8 банками. Первый взнос в гарантийный фонд осуществил Freedom Bank на сумму 537 млн тенге. Вместе с тем, Halyk Bank, ForteBank и Банк ЦентрКредит подтвердили намерение внести по 2 млрд, 1,8 млрд и 1,6 млрд тенге соответственно.

С начала запуска гарантийного фонда для МСБ уже оказана поддержка 230 проектам на общую сумму кредитов 27,7 млрд тенге, при этом сумма предоставленных гарантий составила 13,9 млрд тенге. Более 70% проектов направлены на инвестиционные цели, включая запуск новых производств, приобретение оборудования и строительство. Наибольшее количество поддержанных заявок приходится на сферу обрабатывающей промышленности — около 40%. Также высокий уровень спроса зафиксирован в сферах транспорта и логистики, здравоохранения и образования.

Всего по инструменту гарантирования с начала 2025 года Фондом «Даму» поддержано 2 017 проектов на общую сумму 256 млрд тенге с общей суммой гарантий 178 млрд тенге.

В рамках перехода от механизма субсидирования процентных ставок к льготному кредитованию субъектов МСБ в 2025 году предусмотрено увеличение объема финансирования в этом направлении до 750 млрд тенге, что почти в три раза превышает показатель 2024 года. Также ожидается запуск новой программы, предусматривающей ставку вознаграждения для конечных заемщиков в размере 12,6% годовых. Программа ориентирована на финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, таких как обрабатывающая промышленность, туризм, образование, здравоохранение, транспорт и логистика.

На сегодня по действующим программ льготного кредитования поддержано 755 проектов на 53 млрд тенге.

При этом сохраняется механизм субсидирования части ставки вознаграждения для микро и малого бизнеса на кредиты размером до 200 млн тенге. Такой подход окажет помощь небольшим предприятиям, работающим в приоритетных отраслях экономики.

На сегодня по инструменту субсидирования части ставки вознаграждения поддержку получили 2 126 проектов на общую сумму 276 млрд тенге. Основная часть средств была направлена на поддержку в рамках Единой комплексной программы по приоритетным отраслям: обрабатывающая промышленность — 595 проектов на сумму кредитного портфеля 90,8 млрд.тенге, Транспорт и складирование — 576 проектов на сумму кредитного портфеля 52,8 млрд.тенге и образование — 158 проектов на сумму кредитного портфеля 28,5 млрд.тенге.

Напомним, создание гарантийного фонда снизит нагрузку на государственный бюджет за счет привлечения средств из дополнительных источников финансирования, увеличит охват субъектов бизнеса мерой поддержки в виде гарантирования и позволит с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот.

По новым продуктам гарантии планируется выпускать на принципах безотзывности и безусловности.