Свыше 500 военнослужащих направило Минобороны РК на борьбу с паводками в регионах

В помощь пострадавшему от водной стихии населению в Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области направлены военнослужащие Вооруженных сил. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Железнодорожным транспортом из Кызылординского гарнизона в Западно-Казахстанскую область направлены 200 военнослужащих войсковой части 66597. Выделено 15 грузовых и 6 легковых автомобилей. Личный состав части будет задействован в мероприятиях по отводу большой воды от жилых массивов в Уральске.

Из Караганды в областной центр Северо-Казахстанской области своим ходом выдвинулось более 300 военнослужащих войсковой части 31775 регионального командования «Астана». В составе военной колонны 16 единиц автомобильной техники.

В городе Кульсары Атырауской области в противопаводковых мероприятиях задействован личный состав нескольких войсковых частей регионального командования «Запад». С учетом неблагоприятного прогноза в Махамбетском районе из г. Актау на 13 автомобилях в регион прибыли 300 морских пехотинцев. Военнослужащие уже приступили к работам по защите населенных пунктов от талых вод и разлива реки Жайык.

Всего с 27 марта по 10 апреля в противопаводковых мероприятиях были задействованы 3 208 военнослужащих, 166 единиц автомобильной техники, 17 вертолетов и 4 военно-транспортных самолета. Эвакуированы 2 359 пострадавших, перевезены – 505 человек и более 115 000 кг гуманитарного груза, заготовлено и уложено около 246 500 мешков с песком

В целях расширения русла реки Жем подрывной командой РгК «Запад» осуществлено восемь подрывов в 30 км от г. Кульсары Атырауской области.

В Актюбинской области произведена эвакуация жителей п. Ойыл с помощью паромной переправы. Эвакуировано – 1395 человек, перевезено 5 200 кг гуманитарной помощи, 23,5 тонны продуктов питания и личных вещей, 22 тонны кормов для скота.