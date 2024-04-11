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    00:51, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Морских пехотинцев отправили на борьбу с паводком в Атырауской области

    Морских пехотинцев отправили на борьбу с паводком в Атырауской области
    Фото: Минобороны РК

    Минобороны РК дополнительно направило свыше 300 военнослужащих в Атыраускую область для борьбы с паводками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - Военнослужащие бригады морской пехоты на 13 единицах военной техники выдвинулись в Махамбетский район для оказания помощи населению в борьбе с весенним половодьем. В г. Атырау морские пехотинцы отправились комбинированным способом. Сначала по железной дороге они прибудут в областной центр, оставшиеся 60 км преодолеют своим ходом на военной технике, - сообщили в Минобороны.

    Морских пехотинцев отправили на борьбу с паводком в Атырауской области
    Фото: Минобороны РК

    Как отметили в ведомстве, такой способ передвижения позволяет оперативно доставить личный состав, военную технику и инженерное имущество в назначенный район.

    – Участие морских пехотинцев в борьбе с паводками покажет их готовность к выполнению служебного долга в сложных и критических ситуациях. В трудный час армия всегда приходит на помощь. Военнослужащие обеспечат безопасность гражданского населения и помогут в восстановлении пострадавших сел, – отметил командир бригады морской пехоты Азамат Сулейменов.

    Вместе с морскими пехотинцами к борьбе с паводками привлечены другие воинские части Актауского гарнизона. В городе Кульсары на работах по восстановлению дамбы и укладке мешков с песком по периметру задействованы 157 военнослужащих войсковой части 99116 и 163 бойца бригады территориальной обороны Мангистауской области.

    Морских пехотинцев отправили на борьбу с паводком в Атырауской области
    Фото: Минобороны РК

    Ранее сообщалось о том, что в регион будет направлена дополнительная техника для берегоукрепления.

    Теги:
    Атырауская область Армия Наводнение Регионы Вооруженные силы Минобороны РК Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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