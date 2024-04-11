Морских пехотинцев отправили на борьбу с паводком в Атырауской области

Минобороны РК дополнительно направило свыше 300 военнослужащих в Атыраускую область для борьбы с паводками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Военнослужащие бригады морской пехоты на 13 единицах военной техники выдвинулись в Махамбетский район для оказания помощи населению в борьбе с весенним половодьем. В г. Атырау морские пехотинцы отправились комбинированным способом. Сначала по железной дороге они прибудут в областной центр, оставшиеся 60 км преодолеют своим ходом на военной технике, - сообщили в Минобороны.

Фото: Минобороны РК

Как отметили в ведомстве, такой способ передвижения позволяет оперативно доставить личный состав, военную технику и инженерное имущество в назначенный район.

– Участие морских пехотинцев в борьбе с паводками покажет их готовность к выполнению служебного долга в сложных и критических ситуациях. В трудный час армия всегда приходит на помощь. Военнослужащие обеспечат безопасность гражданского населения и помогут в восстановлении пострадавших сел, – отметил командир бригады морской пехоты Азамат Сулейменов.

Вместе с морскими пехотинцами к борьбе с паводками привлечены другие воинские части Актауского гарнизона. В городе Кульсары на работах по восстановлению дамбы и укладке мешков с песком по периметру задействованы 157 военнослужащих войсковой части 99116 и 163 бойца бригады территориальной обороны Мангистауской области.

Фото: Минобороны РК

Ранее сообщалось о том, что в регион будет направлена дополнительная техника для берегоукрепления.