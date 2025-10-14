РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:00, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 50 млн тенге взыскано в пользу предпринимателей Жетысу

    Прокуратурой Каратальского района области Жетысу восстановлены нарушенные права свыше 150 предпринимателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    прокуратура
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    В ходе проведенных надзорных мероприятий установлено, что ряд коммунальных предприятий района не исполнили договорные обязательства перед предпринимателями и не оплатили выполненные работы на сумму свыше 50 млн тенге.

    По внесенному прокурором акту надзора задолженность полностью взыскана в пользу предпринимателей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Кроме того, прокуратурой выявлены факты незаконного вмешательства органов государственных доходов в деятельность субъектов бизнеса.

    Так, три предпринимателя были неправомерно привлечены к административной ответственности за несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Проверкой установлено, что предусмотренные законом сроки привлечения к ответственности на момент вынесения постановлений уже истекли.

    По протестам прокурора данные постановления налогового органа отменены. По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица, а руководитель управления государственных доходов — к административной ответственности по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 196 тысяч тенге.

    Ранее сообщалось, что восемь человек занимались вымогательством у предпринимателей в Уральске.

     

    Теги:
    Малый и средний бизнес Бизнес Область Жетысу Прокуратура
    Айгерим Коппаева
    Автор
