Свыше 50 млн тенге взыскано в пользу предпринимателей Жетысу

В ходе проведенных надзорных мероприятий установлено, что ряд коммунальных предприятий района не исполнили договорные обязательства перед предпринимателями и не оплатили выполненные работы на сумму свыше 50 млн тенге.

По внесенному прокурором акту надзора задолженность полностью взыскана в пользу предпринимателей. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой выявлены факты незаконного вмешательства органов государственных доходов в деятельность субъектов бизнеса.

Так, три предпринимателя были неправомерно привлечены к административной ответственности за несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Проверкой установлено, что предусмотренные законом сроки привлечения к ответственности на момент вынесения постановлений уже истекли.

По протестам прокурора данные постановления налогового органа отменены. По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица, а руководитель управления государственных доходов — к административной ответственности по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 196 тысяч тенге.

