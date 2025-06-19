РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:39, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Восемь человек занимались вымогательством у предпринимателей в Уральске

    В Уральске Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Об этом передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    вымогатели
    Фото: Polisia.kz

    Задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.

    - Действия этих лиц оказывали негативное воздействие на участников коммерческой деятельности региона. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса, - сообщили в КНБ.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.

    Теги:
    Уральск Борьба с преступностью Криминал КНБ Западно-Казахстанская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают