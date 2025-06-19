09:39, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Восемь человек занимались вымогательством у предпринимателей в Уральске
В Уральске Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Об этом передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.
- Действия этих лиц оказывали негативное воздействие на участников коммерческой деятельности региона. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса, - сообщили в КНБ.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.