Восемь человек занимались вымогательством у предпринимателей в Уральске

Задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу.

- Действия этих лиц оказывали негативное воздействие на участников коммерческой деятельности региона. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 194 Уголовного кодекса, - сообщили в КНБ.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.