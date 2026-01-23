Свыше 50 лифтов необходимо заменить в Атырау

По словам жителей домов № 72 и № 74 по улице Б. Аманшина, в девятиэтажных домах лифты чаще стоят, чем работают. Обычно приходится подниматься по лестнице. А когда лифт всё же функционирует, его вибрация вызывает страх у жителей. Металлический механизм настолько изношен, что недавно там произошёл пожар. При этом жители вынуждены были заменять запасные части за свой счёт, потратив значительные суммы.

— Этот дом был введён в эксплуатацию в 2006 году. Лифт был установлен тогда же. Прошло уже 20 лет. Он практически не работает ежедневно. Бывали случаи, когда люди получали травмы, когда их зажимало дверью лифта. В 2024 году мы подали заявление в городской акимат по этому вопросу. По ответу акимата необходимо провести модернизацию. 75 процентов жителей согласились с этим. Со своей стороны мы подготовили все необходимые документы. После этого обратной связи не было. Последний раз, когда мы связывались, нам ответили: «Если деньги будут выделены из республиканского бюджета, мы заменим», — пояснил суть проблемы житель Райфолла Бижанов.

Согласно техническим требованиям, срок службы лифта составляет 25 лет. Но жители утверждают, что изначально в этих двух домах были установлены старые лифты. Сотрудники городского управления жилищно-коммунального хозяйства и отдела жилищной инспекции подтвердили это. Однако назвать точные сроки проведения ремонта они не смогли.

— Мы предпринимаем меры только в случае, если существует угроза падения лифта. Если же требуется замена запасных частей, акимат не вмешивается, потому что лифт является общей собственностью жителей. Они сами должны собрать деньги и заменить его. Средства на замену лифтов из местного бюджета не выделяются, всё зависит от республиканского бюджета. В настоящее время в нашем плане модернизации эти два дома включены в список, — сообщил специалист сектора городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и отдела жилищной инспекции Атырау Медет Шапкиров.

Жители платят за обслуживание лифта в компании «Атыраулифт». Иными словами, лифт работает через специальную карту. В настоящее время большинство лифтов в многоэтажных домах города функционируют именно по этой системе.

В прошлом году городской отдел ЖКХ и отдел жилищной инспекции подготовили проект по модернизации 90 многоэтажных домов. В рамках проекта планировалась замена более 50 лифтов. Работы касаются домов в микрорайонах «Нурсая» и «Алмагуль», а также многоэтажек на улицах Сатпаева, Жарбосынова, Тайманова и Канцева. По словам специалистов, в настоящее время стоимость одного лифта на рынке составляет около 21 миллиона тенге.

В прошлом году акимат направил запрос в республиканский бюджет, так как на эти работы требовалось 1,1 миллиарда тенге. Однако поддержки не получили. В целом местные исполнительные органы заменяют или ремонтируют лифты через проект модернизации. Жители будут оплачивать стоимость работ ежемесячно в течение нескольких лет.

Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что в прошлом году необходимые средства из республиканского бюджета не были выделены, и сообщил, что в этом году, если ситуация повторится, необходимые средства будут выделены из местного бюджета.

— Честно говоря, работа затянулась до конца года и, к сожалению, не получила поддержки. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с коллегами и активно работаем. В этом году мы модернизируем 37 домов и заменим лифты. По 21 лифту проект уже готов, — сообщил Кайрат Нуртаев.

В настоящее время в городе установлено более 560 лифтов в 179 домах. В 2024 году городской акимат отремонтировал 9 лифтов.

Напомним, в прошлом году в Астане во время ремонта лифта произошёл несчастный случай: лифт рухнул, в результате чего погиб один рабочий.