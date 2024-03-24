Свыше 450 тыс. кв.м жилья планируют построить в этом году в Карагандинской области

В Карагандинской области растет строительство жилья. За счет всех источников финансирования в этом году планируется ввод 450 тыс. кв.м. Об этом сообщил на аппаратном совещании руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мурат Магзин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 450 тыс. кв.м жилья за счет всех источников финансирования, или 3442 квартиры. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Из общего объема доля коммерческого жилья составит 57%, государственного — 32%, индивидуального — 11%, — доложил глава ведомства.

По его сведениям, за два месяца построено около 90 тыс. кв.м жилья. В этом году планируется ввод восьми кредитных домов в Караганде, Балхаше иТемиртау. Это 459 квартир, которые получат очередники через «Отбасы банк».

Очередникам из социально защищаемых категорий предоставляется арендное жилье. Из областного бюджета выделены средства на строительство домов в Каркаралинске и Осакаровке, на реконструкцию жилых объектов в Сарани и поселке Шахан. О планах жилищного строительства также доложили акимы Караганды, Темиртауи Балхаша.

К примеру, в Темиртау в этом году арендными квартирами обещают обеспечить порядка 370 семей. Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил принять все меры для своевременного ввода жилья.