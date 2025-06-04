Свыше 4,5 тысяч казахстанцев поощрили за помощь полиции по итогам 2024 года

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК. Как пояснили в ведомстве, деятельность граждан, добровольно изъявивших желание оказывать содействие полиции в охране общественного порядка, регламентирована Законом «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка», где также определен механизм поощрения наиболее активных добровольных помощников.

Решения о поощрении принимаются специальной комиссией при местных исполнительных органах (МИО), на основании представления начальника территориального органа полиции.

- Тем самым, размер вознаграждений для таких граждан местные испольнительные органы устанавливают самостоятельно. По итогам 2024 года более 4,5 тысяч граждан, участвующих в охране общественного порядка, были поощрены территориальными акиматами, - говорится в ответе МВД РК на запрос корреспондента агентства.

Напомним, в рамках нового законопроекта «О профилактике правонарушений», который рассматривается сейчас в Мажилисе, планируется расширить участие граждан в этой сфере. Документом пересматриваются подходы к вовлечению населения и предлагаются дополнительные меры стимулирования. В частности, предполагается предоставить право привлекать общественных помощников не только полиции, но и другим правоохранительным органам.

Кроме традиционного патрулирования улиц, общественные помощники будут задействованы в правовой пропаганде, консультативно-совещательной деятельности, а также в содействии субъектам профилактики. Это включает выявление лиц, склонных к правонарушениям, мест их скопления и обеспечение порядка на массовых мероприятиях.

Поощрение наиболее активных граждан может выражаться в благодарственных письмах, подарках, почётных званиях, государственных наградах и денежном вознаграждении. Конкретные виды и условия выплат устанавливаются местными исполнительными органами.