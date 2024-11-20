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    09:44, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Свыше 400 тысяч казахстанцев получили адресную соцпомощь

    По состоянию на 1 ноября 2024 года адресная социальная помощь назначена 403 тыс. человек из 76 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 54,7 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

    Свыше 400 тысяч казахстанцев получили адресную соцпомощь
    Фото: Минтруда

    Как пояснили в ведомстве, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

    АСП предусматривает:

    - ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

    - предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена 126 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,5 млрд тенге;

    - содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

    Ранее сообщалось, что почти 390 млрд тенге получили многодетные семьи в виде пособий.

    Теги:
    Соцвыплаты Минтруда и соцзащиты РК Общество Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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