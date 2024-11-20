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    23:11, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Почти 390 млрд тенге получили многодетные семьи в виде пособий

    С начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 575,8 тысячи семей на общую сумму 389,8 млрд тенге. В октябре данный вид пособия получили 570 тысяч семей на общую сумму 41 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК .

    Пособия на сумму 304 млрд тенге получили многодетные семьи в Казахстане с начала года
    Фото: gov.kz.

    По информации Министерства, на государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

    - с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

    - с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

    - с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

    - с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

    - с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

    Необходимо отметить, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

    В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474 млрд тенге.

    Напомним, ранее сообщалось, как можно оформить соцвыплаты уволенным работникам.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальные Пособия Многодетные семьи Минтруда и соцзащиты РК
    Талгат Нурмолдин
    Талгат Нурмолдин
    Автор
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