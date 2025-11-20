Свыше 4 тысяч жителей ВКО получат доступ к централизованному водоснабжению до конца года

— Есть соответствующее поручение Президента. До конца 2025 года мы должны обеспечить централизованным, чистым водоснабжением все населенные пункты, — сообщил аким, отвечая на вопрос корреспондента Kazinform. — У нас осталось восемь населенных пунктов, где 4,1 тысячи человек будут обеспечены водой.

По словам акима, сейчас обеспеченность водой в городах достигает 99,9%, в селах — 98,4%.

В этом году из бюджета на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры области предусмотрели более 10 млрд тенге. Благодаря проведенным ремонтным работам Риддерскую ТЭЦ вывели из «красной зоны риска».

— Проводимая работа позволила снизить износ оборудования на три процента (с 46% до 43%), а тепловых сетей предприятия — на восемь процентов (с 67% до 59%), — отметил аким.

Продолжается системная работа и по обеспечению населения качественным интернетом. Сейчас доступ к сети имеют 97% жителей региона. В этом году подключат еще 56 сел, а оставшиеся 66 малочисленных населенных пунктов обеспечат интернетом согласно республиканской Дорожной карте до 2027 года.

По словам Нурымбета Сактаганова, вдоль республиканских дорог начаты работы по созданию цифровой инфраструктуры. В следующем году построят 22 антенно-мачтовых сооружения.