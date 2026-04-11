    09:49, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Свыше 3,6 млн нарушений предотвращены в Казахстане до серьезных последствий

    В МВД состоялось заседание Коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первый квартал 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Polisia.kz.

    Более 3,6 млн административных правонарушений пресекли в Казахстане
    Фото: polisia.kz

    Ключевым ориентиром работы определен принцип «Закон и Порядок», закрепленный на конституционном уровне. Министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что, как отмечено Главой государства, идеология Закона и Порядка должна стать незыблемой основой во всех сферах жизнедеятельности, что требует последовательного укрепления правосознания и неукоснительного соблюдения закона.

    За указанный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности снизился на 9% или меньше на 2150 преступлений. Снижение отмечено по всем основным категориям преступлений, включая корыстно-насильственные, имущественные, а также правонарушения против личности и др. Сократилось число преступлений, совершенных рецидивистами, несовершеннолетними, в состоянии опьянения, в общественных местах и в быту. При этом повышена раскрываемость по всем категориям преступлений.

    Достигнуто снижение интернет-мошенничеств. Выросла раскрываемость данного вида преступления. Сократилось число афер, связанных со взломом аккаунтов, криптовалютами, онлайн-займами и фиктивными интернет-ресурсами.

    Пресечено более 3,6 млн административных правонарушений, что позволило предупредить их перерастание в тяжкие преступления. В рамках принципа «Таза Қазақстан» выявлено свыше 722 тыс. правонарушений, ликвидировано более 3 тыс. несанкционированных свалок.

    В сфере дорожной безопасности пресечено более 3 млн нарушений ПДД, что способствовало снижению числа погибших и травмированных в ДТП.

    Глава ведомства поручил усилить системную профилактическую работу с вовлечением всех государственных органов и общества. Отмечена необходимость дальнейшего развития цифровых инструментов, включая внедрение элементов искусственного интеллекта по всем направлениям деятельности.

    Отдельно поставлена задача по усилению раскрытия преступлений, включая совершенные в прошлых годах, а также повышению качества досудебного расследования с обеспечением возмещения ущерба потерпевшим.

    Особый акцент сделан на защите прав и законных интересов граждан, исключении волокиты при расследовании уголовных дел, обеспечении оперативного реагирования на все жалобы и обращения населения.

    Поручено усилить противодействие скотокрадству, поскольку для жителей сельской местности это напрямую связано с сохранением их основного хозяйства и источника дохода.

    Министр также потребовал усиления работы по развитию миграционного контроля, уголовно-исполнительной системы, ведомственного образования и укреплению потенциала Национальной гвардии.

    Вместе с тем определено как приоритетное направление — укрепление служебно-воинской дисциплины, а также повышение уровня боевой и физической подготовки. Поручено усилить контроль за личным составом, обеспечить принципиальную оценку каждому факту нарушений и неотвратимость ответственности.

    По итогам заседания заслушаны отчеты руководителей территориальных подразделений и служб центрального аппарата. Указано на имеющиеся недостатки и поставлена задача их оперативного устранения с принятием конкретных мер по дальнейшему укреплению правопорядка, повышению уровня чувства безопасности граждан и эффективности профилактической работы в стране.

    Подчеркнута персональная ответственность руководителей за состояние дисциплины и результаты служебной деятельности на вверенных участках.

    В начале марта Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Президенту было доложено о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

    Теги:
    МВД РК Закон и порядок Полиция Борьба с преступностью Ержан Саденов
    Динара Жусупбекова
    Автор
