Свыше 350 человек ждут донорских органов в Карагандинской области

Почти 4 тысячи казахстанцев нуждаются в пересадке органов. Согласно статистике, почти 90% операций по трансплантации проводятся благодаря живым донорам. Другие же, на протяжении многих лет продлевают свою жизнь с помощью гемодиализа. В настоящее время в листе ожидания по Карагандинской области стоит 351 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

37-летний житель Караганды Рафис Сулейманов нуждается в пересадке донорской почки. На протяжении шести лет живет на диализе. Каждый новый день для него — испытание. Мужчина приходит на процедуры три раза в неделю. Чтобы очистить кровь, приходится четыре часа находиться в полулежачем положении.

Фото: УЗКО

— Конечно, хотелось бы пересадиться, чтобы не посещать эту процедуру, так как уходит очень много времени. И здоровье, оно не прибавляется с годами. Хочу, чтобы в нашей стране этот вопрос решился как можно скорее. Потому что время играет против нас, — говорит Рафис Сулейманов.

Фото: УЗКО

О своем диагнозе Зарина Адишева узнала два года назад. Девушке необходима срочная пересадка печени. Несмотря на то, что в листе ожидания девушка трехтысячная, она не теряет надежду, что однажды появится донор, который поможет ей стать снова здоровой.

— С 22 года я постоянно лежу в больнице под наблюдением. Сейчас делаю костную терапию костных клеток каждые полгода. В июле 2023 меня поставили на очередь по пересадке трупного органа, — поделилась Зарина.

Почти 90% операций по пересадке в Казахстане проводятся благодаря людям, жертвующим свои органы при жизни. Карагандинку Наталью Бродикову к полноценной жизни вернула ее мама. В 2013 году девушке пересадили почку. Жизнь вроде бы стала налаживаться, но, из-за диабета, требуется очередная трансплантация.

— В 2013 году моя мамочка отдала мне свою почку. И уже прошло 10 лет как я живу по анализам практически здорового человека. Если бы не диабет. Сейчас нуждаюсь в пересадке поджелудочной железы. Это поможет мне избавиться от диабета, от инсулинозависимости, — говорит Наталья Бродикова.

Список нуждающихся в пересадке органов в Казахстане стремительно растет, рассказывают специалисты. Своей очереди на трансплантацию органа ждет 351 житель Карагандинской области. 8 человек нуждаются в пересадке на сердце, 5 — на печень, 337- на почки, в том числе, один ребенок.

Фото: УЗКО

— Сейчас хочется поднять тему именно посмертного донорства. В Европе это уже давно. У них свой регистр в ожидании. И пересадка для них не является значимой, как сейчас для Казахстана. Поэтому хочется, чтобы люди не были равнодушными к этой проблеме, — поделилась главный внештатный специалист по гемодиализу и трансплантологии управления здравоохранения Карагандинской области Салтанат Сариева.

Трансплантация от посмертных доноров в Казахстане проводится с 2012 года. И на сегодня проведено более 2000 операций по пересадке. В том числе 86 операций по пересадке сердца и 15 — легких.

— Процент живого донорства очень большой. Это не является хорошим показателем. Потому что живой донор, отдав свой парный орган может стать инвалидом и также попасть на диализ. Поэтому сейчас каждый гражданин имеет возможность оставить сове волеизъявление на изъятие органов посмертно, зарегистрировавшись на EGOV или по месту прикрепления, — говорит врач-нефролог Пану Токказинова.

Фото: УЗКО

По словам специалистов, посмертное донорство развито во многих зарубежных странах, в том числе в соседних государствах. Основная часть органов, изымается после смерти. В нашей стране использовать органы умершего можно только с разрешения родственников. Однако, люди боятся и отказываются. Врачи говорят, что органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка семи человек.