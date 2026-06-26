Свыше 34 млрд тенге направят на льготные лекарства в Астане

В Астане продолжается реализация программы льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, финансируемой за счет средств местного и республиканского бюджетов, а также системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сессии маслихата Астаны руководитель управления общественного здравоохранения города Айнур Тулеуова сообщила, что перечень бесплатных лекарственных препаратов формируется в соответствии с действующим приказом министра здравоохранения Республики Казахстан № 75.

— Льготное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне проводится по решению маслихата за счет средств местного бюджета и перечня бесплатных лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденных приказом министра здравоохранения Республики Казахстан № 75 за счет средств республиканского бюджета и обязательного медицинского страхования. На сегодня в указанный перечень включены 95 нозологий, 502 позиции лекарственных средств и медицинских изделий, — отметила она.

По ее словам, за первые пять месяцев 2026 года бесплатными препаратами обеспечены около 120 тысяч пациентов по 177 нозологиям. Объем финансирования за этот период составил 12,8 млрд тенге.

Также она отметила, что на 2026 год подана заявка на обеспечение лекарственными средствами на сумму 34,4 млрд тенге в рамках установленного лимита.

Отдельно подчеркивается, что пациенты с редкими орфанными заболеваниями обеспечиваются за счет местного бюджета в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

— Согласно Кодексу Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения, ряд пациентов с редкими орфанными заболеваниями обеспечиваются за счет средств местного бюджета. В текущем году из местного бюджета выделены 5,4 миллиарда тенге для обеспечения порядка 2 тысяч пациентов по 64 нозологиям, — добавила спикер.

На 2026 год, отмечает она, предусмотрено дополнительное финансирование в размере порядка 556 млн тенге. Ведомство просит поддержать данные предложения в рамках бюджетного планирования.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана утвердило новую редакцию перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями.