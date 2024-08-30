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    22:25, 29 Август 2024 | GMT +6

    Более 348 млн тенге могут выделить на развитие инфосистемы «е-Статистика»

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Агентству по стратегическому планированию и реформам Казахстана планируется выделить 348,7 млн тенге из резерва Правительства на развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика», сообщает Kazinform.

    Проект соответствующего постановления Кабмина «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» размещен на портале «Открытые НПА». 

    — Выделить Агентству по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 348 700 000 (триста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) тенге на развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика», — отмечено в документе.

    Поясняется, что эти средства выделяются с учетом проведения национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году и перехода на административные данные при формировании официальной статистической информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    В связи с этим министерству финансов поручается обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

    — Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, — уточняется в проекте постановления Правительства.

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 сентября.

    Напомним, в период с 20 августа по 30 сентября 2024 года в Казахстане пройдет пилотная сельскохозяйственная перепись. В рамках данного этапа будут охвачены по два населенных пункта сельской местности и один городской населенный пункт в каждой области страны, всего — 54 населенных пункта.

    Теги:
    Бюджет Правительство Сельское хозяйство Минфин РК Сельхозперепись
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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