Более 348 млн тенге могут выделить на развитие инфосистемы «е-Статистика»

Агентству по стратегическому планированию и реформам Казахстана планируется выделить 348,7 млн тенге из резерва Правительства на развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика», сообщает Kazinform.

Проект соответствующего постановления Кабмина «О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан» размещен на портале «Открытые НПА».

— Выделить Агентству по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 348 700 000 (триста сорок восемь миллионов семьсот тысяч) тенге на развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика», — отмечено в документе.

Поясняется, что эти средства выделяются с учетом проведения национальной сельскохозяйственной переписи в 2025 году и перехода на административные данные при формировании официальной статистической информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В связи с этим министерству финансов поручается обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

— Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, — уточняется в проекте постановления Правительства.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 сентября.

Напомним, в период с 20 августа по 30 сентября 2024 года в Казахстане пройдет пилотная сельскохозяйственная перепись. В рамках данного этапа будут охвачены по два населенных пункта сельской местности и один городской населенный пункт в каждой области страны, всего — 54 населенных пункта.