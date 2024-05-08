Свыше 330 км горных троп и маршрутов благоустроили в Алматинской области

В прошлом году на 15 туристических территориях Алматинской области благоустроили 337 километров горных троп и маршрутов, в этом году работы будут продолжены, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате региона, благоустройство коснулось популярных туристических мест: территория «Көлсай көлдері», заповедник-музей «Танбалы», петроглифы на урочище «Тамгалытас» (г. Конаев), озеро Кайынды, ущелье Саты.

— Были установлены 32 мусорных бака, 16 информационных щитов и 160 указателей, построены 100-метровый пирс на озере Кольсай с освещением, три пешеходных моста, обеспечивающих доступ к труднодоступным местам, обустроены 10 беседок и 45 скамеек, игровые площадки для детей, созданы 10 смотровых площадок с фотозонами, а также проведено озеленение 200 квадратных метров площадок вдоль троп, — отметили в пресс-службе акимата.

Отмечается, что особое внимание уделено доступности туризма для людей с ограниченными возможностями. При проектировании и строительстве инфраструктуры учитывались их потребности, что позволяет им комфортно и безопасно наслаждаться отдыхом на природе.