Свыше 330 км горных троп и маршрутов благоустроили в Алматинской области
В прошлом году на 15 туристических территориях Алматинской области благоустроили 337 километров горных троп и маршрутов, в этом году работы будут продолжены, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате региона, благоустройство коснулось популярных туристических мест: территория «Көлсай көлдері», заповедник-музей «Танбалы», петроглифы на урочище «Тамгалытас» (г. Конаев), озеро Кайынды, ущелье Саты.
— Были установлены 32 мусорных бака, 16 информационных щитов и 160 указателей, построены 100-метровый пирс на озере Кольсай с освещением, три пешеходных моста, обеспечивающих доступ к труднодоступным местам, обустроены 10 беседок и 45 скамеек, игровые площадки для детей, созданы 10 смотровых площадок с фотозонами, а также проведено озеленение 200 квадратных метров площадок вдоль троп, — отметили в пресс-службе акимата.
Отмечается, что особое внимание уделено доступности туризма для людей с ограниченными возможностями. При проектировании и строительстве инфраструктуры учитывались их потребности, что позволяет им комфортно и безопасно наслаждаться отдыхом на природе.
— Для удобства туристов разработаны эскизные проекты навигационной системы. Вдоль основных автодорог и туристических маршрутов установлены порядка ста навигационных знаков. Все работы проводились с учетом сохранения природного ландшафта. Использовались экологичные материалы и технологии, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, — добавили в акимате.