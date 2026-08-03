Свыше 31 тысячи объектов стали доступнее для лиц с инвалидностью в Казахстане

До конца 2026 года в Казахстане планируется адаптировать 34 573 объекта социальной инфраструктуры, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает системную работу по созданию доступной среды для лиц с инвалидностью. Работа проводится в рамках Концепции инклюзивной политики Республики Казахстан на 2025–2030 годы, Дорожной карты и проекта «Халықпен бірге», реализуемого по поручению Главы государства.

По состоянию на 1 августа текущего года адаптированы 31 673 объекта, что составляет 73% от общего количества объектов, включенных в Интерактивную карту доступности.

В числе адаптированных объектов — организации образования, здравоохранения, культуры, государственные учреждения, а также объекты торговли и сферы услуг. При проведении адаптации особое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа для всех категорий лиц с инвалидностью.

Работа по созданию доступной среды ведется во всех регионах страны. Местные исполнительные органы совместно с государственными учреждениями и представителями бизнеса последовательно проводят адаптацию объектов в соответствии с современными требованиями доступности, учитывая потребности и обращения граждан.

Ранее сообщалось о том, что цифровой сервис помощи для людей с инвалидностью запустили в Костанайской области.