Свыше 300 нарушений миграционного законодательства выявили в области Жетысу

В области Жетысу развернулась масштабная кампания по борьбе с незаконной миграцией. По результатам проверок к административной ответственности привлечены сотни человек, а десятки иностранных граждан уже принудительно выдворены за пределы Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции области Жетысу, на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 326 нарушений миграционного законодательства.

Основная часть нарушений связана с игнорированием иностранцами правил пребывания в стране, однако под удар попали и принимающие их казахстанцы.

Судебные и административные решения распределились следующим образом:

228 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение правил нахождения в РК;

78 граждан Казахстана понесли наказание за несоблюдение порядка приема и размещения зарубежных гостей и лиц без гражданства;

20 работодателей оштрафованы за незаконное привлечение и использование иностранной рабочей силы;

60 иностранцев уже принудительно выдворены за пределы страны во исполнение судебных решений.

Помимо административных проступков, полицией зафиксирован один факт умышленного незаконного пересечения Государственной границы РК. По данному инциденту уже начато досудебное расследование.

Подобный всплеск выявленных правонарушений стал результатом проведения в регионе республиканского оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Нелегал-2026».

В ведомстве подчеркивают, что работа не ограничивается разовыми акциями. Мобильные группы сотрудников полиции продолжают точечные и веерные проверки мест потенциального скопления и проживания иностранных граждан.

— Соблюдение миграционного законодательства является обязательным для всех граждан и иностранных лиц, находящихся на территории Республики Казахстан. Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается и находится на особом контроле, — резюмировали в ДП области Жетысу.

Ранее сообщалось, что схему незаконной выдачи ИИН иностранцам пресекли в Астане.