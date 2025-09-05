Свыше 300 мероприятий пройдет ко Дню языков народа Казахстана

По всей республике пройдут более 300 крупных мероприятий, приуроченных к празднику и дню рождения казахского просветителя и ученого Ахмета Байтурсынова.

Комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан сформирован план мероприятий по празднованию Дня языков народа Казахстана.

День языков – это всеобщий праздник народа Казахстана, дань уважения к празднованию дня рождения основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова.

В канун праздника по всей республике будут организованы праздничные мероприятия, в том числе фестивали, форумы, концерты, познавательные встречи, конкурсы на знание языков, круглые столы, семинары, научно-практические конференции и др.

Акиматами областей, городов Алматы, Астаны и Шымкента утверждены региональные планы мероприятий, включающие тематические недели, декады и месячники по празднованию Дня языков.

Во всех дошкольных учреждениях, школах, организациях высшего и среднего образования и научных учреждениях республики пройдут открытые уроки, воспитательные часы, языковые конкурсы, поэтические вечера, книжные выставки и другие мероприятия.

На республиканском уровне будут организованы конкурс имени Ахмета Байтурсынова среди преподавателей центров обучения языкам (г. Семей), конкурс «ASTANA GAME» – 2024» (г. Астана) среди разработчиков компьютерных игр на государственном языке, семинары «Вопросы расширения сферы применения государственного языка и повышения его роли в обществе» (г. Актобе) и «Казахский язык – язык культуры и сферы общественных оотношений» (г. Атырау).

Праздничные мероприятия во всех регионах завершатся Фестивалем языков с чествованием и награждением ученых, общественных деятелей, государственных служащих, представителей этносов, владеющих государственным языком, внесших значительный вклад в укрепление общенационального единства, развитие языков и реализацию государственной языковой политики.

Кроме того, праздник языков будет организован с участием сотрудников национальных компаний (акционерных обществ) и холдингов.

Празднование Дня языков на республиканском уровне завершится праздничным мероприятием «Білімпаздар съезі» с участием представителей Ассамблеи народа Казахстана, общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі», научной и педагогической общественности, специалистов сферы развития языков.

В целом, в рамках празднования Дня языков народа Казахстана будет проведено свыше 300 масштабных мероприятий, организованных центральными государственными и местными исполнительными органами, национальными компаниями и общественными организациями.