Свыше 3 млн лицензий и разрешений оформили онлайн казахстанцы в 2025 году

С начала года пользователи оформили свыше 3 миллионов лицензий и разрешений, а ежедневная аудитория портала превысила 30 тысяч человек.

Информационная система Государственная база данных «Е-лицензирование» является одним из базовых компонентов электронного правительства Республики Казахстан. Система охватывает весь жизненный цикл лицензий и разрешительных документов — от подачи заявления до получения результата — и обеспечивает прозрачность процедур, сокращение сроков рассмотрения заявок и снижение административной нагрузки.

Работа по расширению функционала ИС ГБД «Е-лицензирование» ведется на постоянной основе. В 2025 году платформа пополнилась восемью новыми государственными услугами. В цифровой формат были переведены процедуры лицензирования образовательной деятельности на всех уровнях — от начального и среднего до высшего и послевузовского образования. Наряду с этим реализованы уведомительные сервисы, связанные с началом и прекращением деятельности в сфере дополнительного образования для детей.

Расширение перечня услуг затронуло и другие отрасли. В течение года пользователям стали доступны онлайн-услуги по лицензированию экспорта отечественных сырьевых товаров и получению разрешений на деятельность операторов технического осмотра. Кроме того, на платформе заработал сервис СМС-оповещений, позволяющий заранее информировать пользователей о приближающемся сроке действия лицензий и разрешительных документов, что делает взаимодействие с системой еще удобнее.

Активное расширение перечня услуг сопровождалось устойчивым ростом пользовательской активности: по состоянию на конец 2025 года в системе eLicense.kz зарегистрировано более 4,2 млн пользователей, из которых 4 млн — физические лица и 250 тысяч — юридические. В течение года к платформе присоединились 420 тысяч новых пользователей, а всего через портал было оказано 3,5 млн государственных услуг. В среднем ежедневно сервисами платформы пользуются около 30 тысяч человек, что подтверждает высокую востребованность цифровых сервисов для получения государственных услуг.