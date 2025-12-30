РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше 3 млн лицензий и разрешений оформили онлайн казахстанцы в 2025 году

    В 2025 году платформа «Е-лицензирование» eLicense.kz продолжила развивать свои возможности для граждан и бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

    Свыше 3 млн лицензий и разрешений оформили онлайн казахстанцы в 2025 году
    Фото: nitec.kz

    С начала года пользователи оформили свыше 3 миллионов лицензий и разрешений, а ежедневная аудитория портала превысила 30 тысяч человек.

    Информационная система Государственная база данных «Е-лицензирование» является одним из базовых компонентов электронного правительства Республики Казахстан. Система охватывает весь жизненный цикл лицензий и разрешительных документов — от подачи заявления до получения результата — и обеспечивает прозрачность процедур, сокращение сроков рассмотрения заявок и снижение административной нагрузки.

    Работа по расширению функционала ИС ГБД «Е-лицензирование» ведется на постоянной основе. В 2025 году платформа пополнилась восемью новыми государственными услугами. В цифровой формат были переведены процедуры лицензирования образовательной деятельности на всех уровнях — от начального и среднего до высшего и послевузовского образования. Наряду с этим реализованы уведомительные сервисы, связанные с началом и прекращением деятельности в сфере дополнительного образования для детей.

    Расширение перечня услуг затронуло и другие отрасли. В течение года пользователям стали доступны онлайн-услуги по лицензированию экспорта отечественных сырьевых товаров и получению разрешений на деятельность операторов технического осмотра. Кроме того, на платформе заработал сервис СМС-оповещений, позволяющий заранее информировать пользователей о приближающемся сроке действия лицензий и разрешительных документов, что делает взаимодействие с системой еще удобнее.

    Активное расширение перечня услуг сопровождалось устойчивым ростом пользовательской активности: по состоянию на конец 2025 года в системе eLicense.kz зарегистрировано более 4,2 млн пользователей, из которых 4 млн — физические лица и 250 тысяч — юридические. В течение года к платформе присоединились 420 тысяч новых пользователей, а всего через портал было оказано 3,5 млн государственных услуг. В среднем ежедневно сервисами платформы пользуются около 30 тысяч человек, что подтверждает высокую востребованность цифровых сервисов для получения государственных услуг.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Егов Итоги года Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают