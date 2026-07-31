Свыше 28 тысяч прививок от ВПЧ получили девочки в Астане

В Астане с начала кампании вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) первую дозу вакцины получили 18 275 девочек, вторую — 10 704. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Айгуль Шагалтаева, передает агентство Kazinform.

По словам Айгуль Шагалтаевой, в столице плановая вакцинация девочек 11–13 лет против ВПЧ проводится с 20 сентября 2024 года в рамках Национального календаря прививок. Главный санврач столицы рассказала, что для иммунизации используется четырехвалентная вакцина «Гардасил» (США), которая вводится в два этапа с интервалом шесть месяцев.

Айгуль Шагалтаева сообщила, что первую дозу вакцины получили 17 567 девочек в Астане в возрасте 11–13 лет, вторую — 10 652. Кроме того, с 18 мая текущего года стартовала дополнительная кампания вакцинации девочек 14–17 лет. В этой возрастной группе первую дозу получили 708 человек, вторую — 52.

Таким образом, на сегодняшний день в Астане первую дозу вакцины против ВПЧ получили 18 275 девочек, вторую — 10 704.

Главный санврач столицы говорит, что основная цель вакцинации — профилактика рака шейки матки, одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин в РК и за ее пределами. Вакцина защищает от четырех типов вируса папилломы человека — 6, 11, 16 и 18, включая наиболее онкогенные типы 16 и 18.

Как отметила главный государственный санитарный врач столицы, вакцина не содержит живого вируса и не может вызвать инфицирование. После прививки возможны кратковременные реакции, такие как покраснение в месте инъекции или незначительное повышение температуры, которые считаются ожидаемыми и безопасными.

По ее словам, в настоящее время ведется закуп девятивалентной вакцины «Гардасил 9», обеспечивающей защиту уже от девяти типов вируса папилломы человека. В перспективе также планируется включить мальчиков в программу вакцинации против ВПЧ.

Ранее сообщалось, что прививку от ВПЧ теперь смогут получить подростки до 17 лет в Казахстане.



Как сообщалось ранее, в Астане 6 925 девочек в возрасте до 13 лет прошли второй этап вакцинации от вируса папилломы человека.