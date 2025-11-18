Сколько школьниц в Астане получили вторую прививку против ВПЧ

Как отмечает глава департамента, в 2025 году вакцинация проходит двухэтапно с интервалом в 6 месяцев. Используется четырехвалентная вакцина Гардасил производства США. Программа направлена на профилактику рака шейки матки, который занимает второе место среди женских онкологических заболеваний в Казахстане.

— По итогам 10 месяцев 2025 года в городе Астана привито первой прививкой всего 5 572 девочек, в том числе 4 457 девочек в 11 лет. Соответственно, охват составил по отношению к целевой группе 36,5%. В Астане с апреля 2025 года проходит второй этап вакцинации против вируса папилломы человека. На 1 ноября 2025 года второй прививкой всего охвачено 6 925 девочек, в том числе 11-летних 4 186, и охват составил 34,3%, — привела статистику спикер.

По ее словам, иммунизация защищает от четырех типов вируса — 6, 11, 16 и 18. Два из них, 16-й и 18-й, являются наиболее онкогенными. В ряде стран распространенность вируса среди женщин снизилась на 90% благодаря активной вакцинации.

— Оптимальный возраст для женщин, для вакцинации — 9-14 лет, когда организм формирует наиболее сильный иммунитет. Риск контакта с вирусами еще минимальный. Вирус ВПЧ может передаваться через кожу, слизистые, в том числе при обычных контактах или от матери к ребенку при родах. Поэтому важно защитить ребенка заранее. Вакцина против ВПЧ — это такая же вакцина, как и другие вакцины из национального календаря профилактических прививок, —отмечает Айгуль Шагалтаева.

По информации Управления общественного здравоохранения Астаны, вакцинация проводится с сентября 2024 года. Девочки 11 лет получают плановые прививки, а девочки 12–13 лет — наверстывающие. Вакцинация доступна в школьных прививочных кабинетах и в поликлиниках с 8:00 до 17:00, проводится только после осмотра врача и при наличии информированного согласия родителей.

Напомним, в феврале 2025 года сообщалось, что среди вакцинированных неблагоприятных проявлении после иммунизации не зарегистрировано.

Ранее аналитический обозреватель агентства Kazinform рассказывал, для чего девочек в Казахстане вакцинируют против ВПЧ.