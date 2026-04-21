Свыше 28 миллионов посещений: как развивалась культурная сфера Казахстана в 2025 году

По данным Бюро национальной статистики, отрасль охватывает как крупные города, так и сельские населенные пункты, формируя широкую инфраструктуру доступа к культурным услугам.

Всего в стране функционируею 3054 культурно-досуговые организации. Основная их часть находится в государственной собственности — 2973 объекта, еще 81 относится к частному сектору. В структуре преобладают клубы (1571) и дома культуры (1312), также работают центры народного творчества и другие профильные учреждения.

Значительная доля инфраструктуры сосредоточена в сельской местности, где расположено 2760 организаций. Общая площадь всех зданий превышает 2,5 млн квадратных метров, а зрительные залы рассчитаны почти на 492,4 тысячи мест.

В течение года в этих учреждениях проведено 232,25 тысячи культурно-массовых мероприятий. Более 77 тысяч из них были ориентированы на детскую аудиторию. Общая зрительская аудитория составила 28,5 млн человек, включая 6,7 млн детей.

Отдельно отмечается рост цифрового формата: проведено более 10 тысяч онлайн-мероприятий, которые собрали свыше 3,5 млн просмотров.

Параллельно развивается и система творческой самодеятельности. В стране действует 18,9 тысяч кружка и объединения, где занимаются более 238 тысяч человек. Всего зарегистрировано 11,4 тысяч самодеятельных коллектива, среди которых преобладают хоровые, вокальные, хореографические и драматические направления.

Культурная инфраструктура включает также 67 концертных организаций. Из них 41 — государственные и 26 — частные. Наибольшее их количество сосредоточено в Алматы и Астане.

Общая вместимость концертных залов составляет 23,3 тысяч мест. За год проведено более семи тысяч концертов, из которых большая часть прошла на собственных площадках, а свыше двух тысяч — в рамках выездных гастролей по регионам страны. Для детской аудитории организовано 994 концерта.

Казахстанские коллективы также активно выступали за рубежом — зафиксировано 99 зарубежных гастролей. В онлайн-формате проведено 433 концерта, собравших миллионы зрителей.

В целом живые выступления посетили более 5,3 млн человек, а онлайн-аудитория превысила 3,5 млн.

При этом, по данным статистики, часть инфраструктуры требует обновления. В аварийном состоянии находятся 98 зданий культурно-досуговых организаций, еще 233 нуждаются в капитальном ремонте. Среди концертных учреждений также фиксируется потребность в модернизации отдельных объектов.

Отметим, в новой Конституции одной из центральных идей определены образование и наука, культура и инновации.