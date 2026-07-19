Свыше 270 предприятий и 200 тысяч работников: как металлургия укрепляет экономику Казахстана

Металлургическая промышленность продолжает играть стратегическую роль в развитии экономики Казахстана, обеспечивая более 40% объема производства обрабатывающей промышленности страны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Отрасль остается одним из крупнейших работодателей, важным источником несырьевого экспорта и основой для развития строительства, машиностроения, энергетики, транспорта и других отраслей.

По итогам первого полугодия 2026 года объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 9,8%, достигнув 16,2 трлн тенге. Впервые показатель превысил объем производства в горнодобывающем секторе.

По итогам 2025 года доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики составила 13%, тогда как доля горнодобывающей отрасли — 11,9%.

Сегодня в Казахстане действуют 274 металлургических предприятия, выпускающие сталь, ферросплавы, медь, алюминий, цинк, благородные, редкие и редкоземельные металлы, а также продукцию последующих переделов.

Фото: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

Основные производственные мощности сосредоточены в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях и области Ұлытау.

По итогам прошлого года предприятия металлургического комплекса произвели продукции на 19 трлн тенге. Индекс промышленного производства в отрасли увеличился на 1,2%, при этом в черной металлургии рост составил 4,3%.

Отрасль также остается одним из крупнейших работодателей промышленного сектора. На металлургических предприятиях страны трудятся более 200 тысяч специалистов, обеспечивающих стабильную работу производств, внедрение современных технологий и выпуск конкурентоспособной продукции.

В Министерстве промышленности и строительства отметили, что дальнейшее развитие металлургии остается одним из приоритетов промышленной политики страны. Отрасль играет важную роль в укреплении экономической устойчивости Казахстана, развитии перерабатывающего сектора и увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

В связи с профессиональным праздником работников металлургической отрасли в министерстве поздравили специалистов отрасли, отметив их вклад в развитие промышленного потенциала и экономики Казахстана.

Напомним, Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства в течение месяца разработать дополнительные механизмы стимулирования металлургической отрасли.