Свыше 269 тысяч паспортов и удостоверений выдали казахстанцам за июнь

В июне 2026 года казахстанцам выдали более 269 тысяч паспортов и удостоверений личности. Такие данные опубликовали в Государственной корпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации госкорпорации, первый месяц лета традиционно становится периодом активной подготовки к отпускам и поездкам, поэтому многие граждане заранее обновляют документы.

В ведомстве также составили рейтинг регионов, жители которых чаще всего оформляли паспорта и удостоверения личности в июне.

Гражданам напоминают, что при приближении срока окончания действия документов не стоит откладывать их замену. Стандартный срок изготовления паспорта и удостоверения личности составляет до 15 рабочих дней, а при необходимости можно воспользоваться услугой ускоренного оформления - от 1 до 7 дней в зависимости от региона.

Стоит отметить, паспорт Казахстана занял первое место среди стран Центральной Азии в рейтинге Global Passport Index 2026.